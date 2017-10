Velodrom tudi uradno postal objekt nacionalnega pomena

19.10.2017 | 18:30

Podpis protokola o sodelovanju in upravljanju novomeškega velodroma (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Enaindvajset let po odprtju novomeškega velodroma v Češči vasi, kjer so tedaj novomeški kolesarski delavci uspešno izpeljali mladinska svetovna prvenstva v kolesarstvu, bo sicer že precej dotrajan objekt končno dobil streho, pod katero bo na obnovljenih športnih površinah Slovenija dobila sodobno olimpijsko vadbeno središče, ki si ga že desetletja želijo predvsem atleti in kolesarji. Predstavniki slovenske kolesarske, atletske in triatlonske zveze so namreč danes s predsednikom slovenskega olimpijskega komiteja, predstavnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in novomeškim županom podpisali protokol o sodelovanju in upravljanju objekta, na katerem že dober teden potekajo gradbena dela.

Atletika in kolesarstvo s svojimi številnimi disciplinami sodita med najpomembnejše olimpijske športe oziroma sta s plavanjem športa, kjer na olimpijskih igrah podelijo največ kompletov medalj, Slovenija pa sodobne večnamenske dvorane za vadbo dirkališčnih kolesarskih disciplin in zimsko vadbo atletike nima. Slovenski atleti morajo tako vsa dvoranska državna prvenstva v krožnih tekih pripraviti v tujini, kjer najboljši slovenski atleti opravljajo tudi vse specialne treninge za discipline, za katere pri nas ni ustreznih objektov. Še huje je v kolesarstvu, saj so slovenski kolesarski klubi povsem opustili vadbo dirkališčnih disciplin, v katerih so v preteklosti prav zaradi novomeškega velodroma dosegli nekaj izvrstnih izidov, med katerimi gre izpostaviti predvsem naslov evropskega prvaka Jureta Zrimška med mlajšimi člani v kriteriju na dirkališču v Butgenu leta 2002 in Matjaža Leskovarja, ki se je v svojih disciplinah uvrščal tudi med najboljših pet na tekmovanjih svetovnega pokala ter nastopil na treh svetovnih prvenstvih.

V prvi fazi bo podjetje Malkom do pomladi končalo gradnjo opornih stebrov za streho in inštalacijska dela. Pogodbena vrednost prve faze skupaj z davkom na dodano vrednost znaša 1,225 milijona evrov. V drugi fazi, za katero naj bi pogodbo podpisali do novega leta, začela pa naj bi se ob koncu pomladi, je predvideno pokritje objekta. Ta čas pa že pripravljajo razpis za opremo s popisi del in projektno dokumentacijo. Med opremo sodi tudi štiristezna krožna atletska steza, ki jo bo možno montažno razširiti na šest stez, in šeststezna proga za tek na 60 m ter skakališča.

Predsednik slovenskega olimpijskega komiteja Bogdan Grabrovec je v svojem govoru izrazil navdušenje nad odločitvijo Novega mesta, da dokonča pomemben športni objekt, in hkrati opozoril, da bi se glede na njegovo pomembnost zanj lahko našel denar tudi pri mednarodnih športnih organizacijah.

I. Vidmar

Galerija