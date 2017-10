Razburjenje med občinskimi svetniki zaradi prevozov šolskih otrok

20.10.2017 | 08:20

Žužemberški občinski svet razburjajo prevozi šolskih otrok.

Direktor občinske uprave Jacques Gros in župan Franc Škufca

Svetnik Dare Pucelj je občino obtožil negospodarnega ravnanja.

Žužemberk - Na občinski seji v Žužemberku so bili v ospredju šolski prevozi, čeprav točke o tem sploh ni bilo na dnevnem redu. Svetnik Dare Pucelj je sicer predlagal dopolnitev dnevnega reda, da se uvrsti obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine referenc v zvezi z javni razpisom glede prevozov šolskih otrok. A njegov predlog sta župan Franc Škufca in direktor občinske uprave Jacques Gros zavrnila.

Kot je dejal Gros, so zadevo prejeli prepozno. Pucelj je dejal, da je predlog o dopolnitvi dnevnega reda poslal še isti dan, ko je prejel vabilo za sejo. Zato je svetnika Jožeta Zupančiča zanimalo, kdaj bi potem njegov svetniški kolega moral predlog pravočasno poslati. »Saj vam piše v poslovniku,« je dejal direktor občinske uprave.

Svetniki so v nadaljevanju kot po tekočem traku potrdili dopolnjen sklep o izdanem soglasju za zaposlitve v Vrtcu Žužemberk, letni načrt razpolaganja z zemljišči in stavbami ter letni načrt pridobivanja zemljišč za letos in naslednje leto, na koncu pa so pod točko vprašanja in pobude znova v ospredje prišli šolski prevozi. Pucelj je dejal, da so bili do sedaj v zvez s tem objavljeni že trije javni razpisi in da je v zadnjem pogoj oz. referenca, če se želi kdo prijaviti, letna realizacija iz naslova šolskih prevozov v višini 250.000 evrov. Po njegovem ta pogoj omejuje konkurenco, kar je pokazal drugi javni razpis, na katerega se je prijavilo le domače podjetje FS. »Mislim, da je v interesu občine, da dobi čim več ponudb, ker bo le konkurenca med ponudniki, prinesla za občino ugodno ceno,« je menil Pucelj in na župana naslovil pobudo, da zniža omenjen pogoj z 250.000 na največ 80.000 evrov. Občino je tudi obtožil negospodarnega ravnanja in poudaril, da občina ni zasebno podjetje.

Marko Zajec je menil drugače. Po njegovem so takšne reference najboljša stvar v »tem gnilem sistemu o javnem naročanju«. Dodal je še, da nek ponudnik lahko da nizko ceno, če ve, da ne bo izbran. Pucelj je odgovoril, da zakon o javnem naročanju omogoča izločitev prenizkih cen, če obstaja utemeljen sum in razlog. Oglasil se je tudi Jože Šteingel, ki je menil, da je prav, da so v tovrstnih razpisih zajeti takšni pogoji, ker je to pač ena varovalka.

Na očitke Puclja o negospodarnem ravnanju občine se je odzval direktor občinske uprave, ki je za Dolenjski list pojasnil. »Takšno izjavo absolutno zanikamo. Menimo, da smo v vseh dosedanjih postopkih ravnali gospodarno. Smo pa seveda od izvajalcev zahtevali določene reference, ki pomenijo resnost izvajalca in tudi to, da je sposoben svojo storitev opraviti.« Na kritiko, da se favorizira točno določenega ponudnika, to je domače podjetje FS, pa je Gros odgovoril: »To ni res. Za nas je pomembno, da ravnamo v skladu z zakonodajo. Zahtevamo pa absolutno, da vsak izvajalec izpolnjuje razpisne pogoje. Glede na to, da neizbrani ponudnik ni izpolnjeval pogojev, menimo, da je bila naša odločitev pravilna, zato se nismo strinjali z odločitvijo Državne revizijske komisije, tako da smo sedaj ponovno razpisali razpis za izvajalca za prevoze Osnovne šole Žužemberk. Pričakujemo, da se bo zadeva končno zaključila.«

