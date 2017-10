Znani dobitniki občinskih priznanj

20.10.2017 | 08:50

Metlika - Tukajšnji svetniki so včeraj zasedali na 20. redni seji občinskega sveta. Za 10 točk dnevnega reda so skupaj s tajnim glasovanjem dveh elektorjev iz metliške občine za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet in kandidata za predstavnika lokalnih interesov v državni svet potrebovali dobro uro. Elektorja sta Maja Štubljar in Anton Gerkšič, kandidat za člana državnega sveta pa Jože Cajnar.

Svetniki so v prvem branju sprejeli odlok o nalogah in financiranju mestne in krajevnih skupnosti v občini in letni program športa. Sklenili so tudi, da bodo plakete občine ob občinskem prazniku, ki ga Metličani praznujejo 26. novembra, prejeli prireditveni odbor prireditev Pridi zvečer na grad, Vekoslav Prevalšek in Milena Pavlovič. Priznanje na področju športa si je za organizacijsko delo prislužil zaslužni športni delavec Vinko Stopar. Plaketo za najboljšo športnico pa bo ob občinskem prazniku prejela nogometašica Larissa Šoronda.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

