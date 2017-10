Ogenj uničil kozolec

Sinoči ob 23.03 je v Orehovcu, občina Kostanjevica na Krki, zagorel kozolec. Gasilci PGD Kostanjevica na Krki, Prekopa in PGE Krško so požar pogasili in prekopali seno. Objekt v izmeri 12 x14 je uničen. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Kostanjevica na Krki.

Gorelo v elektro omarici ...

Ob 7.25 je v naselju Straža pri Raki, občina Krško, gorelo v elektro omarici v rastlinjaku. Gasilci PGD Senuše so požar pogasili.

... ter na podstrešju

Ob 10.53 je v Erjavčevi ulici v Grosupljem zagorela navlaka na podstrešju stanovanjske hiše. Požar so pogasili gasilci iz PGD Grosuplje in Šmarje-sap. Ogenj je delno poškodoval ostrešje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 10.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, izvod Vinomer.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce na področju nadzorništva Mokronog, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna šivalni stroji, Fužine Mirna in Migolica med 8.00 in 14.00.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 1;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PREČNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠNIKI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABROVKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

