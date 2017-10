Prihodnjo pomlad bodo dobili nujno potreben nov gasilski avto

20.10.2017 | 10:15

Podpis pogodbe za nov avto je bil težko pričakovan.

Šmarjeta - Včerajšnja 40. seja upravnega odbora PGD Šmarjeta, osrednjega gasilskega društva šmarješke občine, je v gostišču Pri dediju minila še v posebej veselem vzdušju. Predsednik društva Milan Pajk in Brigita Velše, šefica prodaje in servisa radgonskega podjetja Rosenbauer, proizvodnja in trgovina za gasilsko dejavnost, sta namreč podpisala pogodbo za nabavo novega gasilskega vozila s cisterno GVC - 24/50.

Na seji UO PGD Šmarjeta (od leve proti desni): Aleš Vrščaj in Brigita Velše iz podjetja Rosebauer, Milan Pajk, Tone Bobič itd.

»Za avto je nuja. Gre za veliko pridobitev za društvo in celotno občino, saj je danes odzivnost gasilcev v akcijah vedno bolj pomembna,« meni predsednik PGD Šmarjeta Milan Pajk, ki je skupaj s poveljnikom društva Tonetom Bobičem in ostalimi ožjimi kolegi v društvu zadovoljen, da so usklajevanja uspela in da bodo do 30. aprila prihodnje leto pridobili kvalitetno Rosenbauerjevo vozilo, ki se je sprva zdelo nedosegljivo, a je dogovor uspel.

Brigita Velše,šefica prodaje in servisa radgonskega podjetja Rosenbauer

Tone Bobič, poveljnik PGD Šmarjeta

Rosenbauer je največji proizvajalec gasilskih vozil na svetu in tudi največji inovator na tem področju, na slovenskem trgu ga imamo od leta 1993. Kot je povedala Brigita Velše, bo šmarješki gasilska avtocisterna pravi avto serijske izdelave, narejen po najnovejši tehnologiji iz najsodobnejših materialov in lahko. Ne bo varjeno, ravno tako bo odporno na rjo in bo imelo dolgo življenjsko dobo. »Potrudili se bomo, da ga bomo res dobro naredili, da bomo na koncu na obeh straneh zadovoljni,« je obljubila Velšetova.

Kot je povedal Pajk, bo novo vozilo imelo črpalko z zmogljivostjo 2.400 litrov vode na minuto, rezervoar vode za pet tisoč litrov, 120 litrov penila, ter vso potrebno opremo za posredovanje ob poplavah, ki so šmarješke občino v preteklih letih že pestile. V avtu bo prostor še za kako drugo opremo.

NALOŽBA PREKO 240 TISOČ EVROV

Milan Pajk, predsednik PGD Šmarjeta.

Investicija je za šmarješko gasilsko društvo, ki po tipizaciji sodi v 2. kategorijo, zahteven finančni projekt. Ko je povedal Pajk, bo naložba presegla 240 tisoč evrov, a k sreči bo na pomoč priskočila občina Šmarješke Toplice, ki bo v treh letih prispevala 150 tisoč evrov, preostalih 90 tisočakov bodo gasilci zbrali v društvu, pri občanih, podjetnikih… Nekaj so za nov gasilski avto tudi že privarčevali, upajo pa tudi, da bodo uspešni na razpisu Uprave za zaščito in reševanje RS.

V garaži PGD Šmarjeta sta sedaj dve vozili, obe že stari. Vozilo TAM T100, GVC 16/15 bo naslednje leto staro tri desetletja in je bilo zadnje čase zaradi okvar mesec dni neuporabno, ter Mercedesov avto za prevoz moštva in osnovne opreme, ki bo drugo leto star dvajset let. V društvu, ki bo leta 2021 slavilo sto let obstoja, imajo okrog 260 članov, med katerimi je veliko tudi mladine. Letos se je tekmovanj udeležilo rekordnih šest ekip in prav vse so se dobro odrezale, pravi predsednik društva.

Besedilo in foto: L. Markelj

