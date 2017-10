Za naložbe v prihodnjem letu več kot 3 milijone evrov

20.10.2017 | 11:50

Straški svetniki so sinoči sprejeli proračun za leto 2018. (Foto: M. Ž.)

Sabina Erjavec

Straža - Straški svetniki so na sinočnji seji brez razprave v drugi obravnavi z devetimi glasovi za in tremi vzdržanimi potrdili proračun za prihodnje leto. Pri tem so v občinski upravi upoštevali predloge in pripombe, podane za prejšnji seji in sejah odborov ter vanj vključili še nekaj novih postavk. Ta na prihodkovni strani znaša dobrih 4,8 milijona in odhodkovni nekaj več kot 5,3 milijona evrov, za naložbe pa namenjajo 3,1 milijona evrov.

Med osrednjimi naložbami, za katere bodo denar zagotovili sami, so nadaljevanje izgradnje pločnika in kolesarske steze, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo ceste Hruševcu, pri čemer bodo hkrati postavili tudi javno razsvetljavo, dogradili kanalizacijsko omrežja in zamenjali vodovodno omrežje (naložba je razdeljena v dve leti), ureditev centra Straže ter ulic Pod Srobotnikom in Stara cesta, nadgradnja in posodobitev čistilne naprave Straža (v dveh letih), dozidava in rekonstrukcija osnovne šole Vavta vas, izgradnja pomolov ob reki Krki in seveda nadaljevanje projekta hidravličnih izboljšav, v katerega je vključenih več občin, in je sofinanciran iz kohezijskega sklada.

Borut Likar kandidat za državnega svetnika

Med drugim so za kandidata za člana državnega svetnika izvolili Boruta Likarja (LKOS) in za elektorja Ivana Kopino (SDS) ter podali pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Vavta vas Sabini Erjavec, ki trenutno šolo vodi kot vršiteljica dolžnosti.

