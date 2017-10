OŠ Bršljin ponovno v jati z drugačnimi

20.10.2017 | 09:20

Novo mesto - OŠ Bršljin se je drugo leto zapored pridružila mednarodnemu projektu VDC Novo mesto »V jati z drugačnimi«. V četrtek, 19. oktobra, smo na stežaj odprli vrata gostom iz sosednje Hrvaške. Iz Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj nas je obiskala skupina odraslih s posebnimi potrebami, ki kljub težavam v razvoju živijo polno in radostno življenje.

Po kratkem kulturnem programu so z nami ustvarjali pisane risbe na deščicah, ki bodo popestrile stene domov, in nas naučili, kako lahko sami pripravimo šumeče kroglice za kopel, piling za obraz, ognjičevo mast ter razpršilce za osvežitev telesa in prostorov.

Spoštljivi stiski rok, pristni objemi, nasmehi in preproste besede hvaležnosti ob slovesu so pomenljiv kamenček v mozaiku na videz čisto navadnega dne.

Natalija Globevnik