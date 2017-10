Novo mesto pred Ljubljano in Novo Gorico, Krško pred Sevnico in Tržičem

Novo mesto, Krško, Ljubljana - Na zaključnem dogodku letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ETM 2017, so lokalni in regionalni koordinatorji ovrednotili aktivnosti sodelujočih občin, izmenjali primere dobrih praks in razglasili najaktivnejšo občino v tekočem letu. Letos so izbirali med mestnimi in nemestnimi občinami.

Med mestnimi je zmagovalka Novo mesto, med nemestnimi pa Krško. Letošnji finalistki med mestnimi občinami sta bili tudi Ljubljana in Nova Gorica, med nemestnimi občinami pa Sevnica in Tržič, so sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo.

Večina občin finalistk je bila med najbolj aktivnimi že v letu 2016 ali v prejšnjih letih. Tokratni kriteriji za izbor so bili: oddan program, izvedba številnih in raznolikih lokalnih in medobčinskih dogodkov, inovativne aktivnosti, celovitost programa, ki obravnava različne načine potovanja, spremljanje in vrednotenje dogodkov ter njihovih učinkov, izvedba in spremljanje trajnih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti na dnevnih poteh.

Kot so zapisali v obrazložitvi, je Novo mesto, zmagovalka v kategoriji mestnih občin, prepričala z zelo raznolikim programom, v katerega je bil vključen širok spekter deležnikov (občani, vrtci, šole, starejši, župani, podjetja, nevladne organizacije, Nacionalni inštitut za javno zdravje …). Organizirala je prek 15 občinskih dogodkov, izjemno uspešno izvedla Pešbus ter sodelovala z gospodarskim sektorjem pri izvedbi Krkinega dneva brez avtomobila. Pripravila je štiri dogodke na medobčinski ravni, od tega dva v organizaciji občine in dva z njenim aktivnim sodelovanjem, več trajnih ukrepov, med njimi peš in kolesarske povezave, postavitev pametnih merilcev hitrosti, pričetek prenove mestnega središča ter promocija skorajšnje uvedbe javnega sistema za izposojo koles …

Zmagovalka v kategoriji nemestnih občin Krško je poleg načrtovanega programa, ki je bil že sam po sebi bogat, izvedla še celo vrsto dodatnih aktivnosti povezanih s trajnostno mobilnostjo ter izvedene aktivnosti samoiniciativno strnila v izčrpno in pregledno poročilo. Pripravila je prek 15 občinskih dogodkov in dva dogodka na regijski ravni, izvedla več trajnih ukrepov, med katerimi je potrebno še posebej izpostaviti eno prvih izvedb umirjanja prometa na regionalni cesti v državi – uvedba cone 30 ob OŠ Jurija Dalmatina, hkrati so bile izvedene tudi meritve pred in po izvedbi ukrepa. Drugi trajni ukrepi vključujejo odpravo večine ovir za gibalno ovirane v Krškem, nove ureditve za pešce in kolesarje, izboljšave JPP, javni sistem za izposojo koles in medkrajevno kolesarsko povezavo, primerno za dnevne poti.

Obe zmagovalski sta za nagrado prejeli udeležbo na dvodnevni delavnici o trajnostni mobilnosti v Bruslju v organizaciji Evropske komisije.

