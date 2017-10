Poziv mladim v Posavju: javni razpis za kadrovske štipendije in štipendije za nadarjene

20.10.2017 | 13:40

Foto: Regionalna razvojna agencija Posavje

Krško - Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila dva javna razpisa za pridobitev štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018.

Foto: Regionalna razvojna agencija Posavje

Na včerajšnji predstavitvi v klubu Kulturnega doma Krško so predstavili tudi operacijo »Regijska štipendijska shema - Posavska statistična regija« za obdobje 2016–2022, v sklopu katere bo RRA Posavje iz sredstev Evropskega socialnega sklada delodajalcem zagotavljala 50-odstotno sofinanciranje kadrovskih štipendij, za deficitarne poklice pa 70-odstotno sofinanciranje vse do konca leta 2022.

Višina sofinanciranja je pogojena z višino trenutne minimalne plače in ne presega 30 odstotkov min. plače pri kadrovskih štipendijah in 40 odstotkov min. plače pri kadrovskih štipendijah za deficitarne poklice. Preostala sredstva za štipendijo zagotovi delodajalec.

Nova štipendijska shema prinaša pomembne novosti: krajši čas trajanja zaposlitve – delodajalec štipendista ni več zavezan zaposliti za vsa leta štipendiranja, temveč mora s štipendistom po zaključku izobraževanja v roku 30 dni skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu za najmanj eno leto za polni delovni čas. Kadrovska štipendija je združljiva z vsemi ostalimi štipendijami, razen s štipendijami za deficitarne poklice.

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2017/2018 je namenjen delodajalcem statistične regije Posavje, ki bi želeli dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo za šolsko/študijsko leto 2017/2018. Razpis je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje, rok prijave pa je 30.9. 2018.

Javni razpis štipendij za študij v tujini za leto 2017/2018 pa je namenjen posameznikom, ki se izobražujejo na področju umetniških poklicev ter na področju kulturne dediščine – v tujini. Štipendije podeljujejo občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva - restavratorstva kulturne dediščine. Razpis je objavljen tukaj, rok za oddajo vlog pa je 03. 11. 2017.

S. G.