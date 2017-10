Namerno trčil v 19-letnika; hitro ukrepanje preprečilo katastrofo

20.10.2017 | 14:10

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Danes nekaj pred 10. uro so bili policisti obvečeni o nesreči v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je 20-letni voznik osebnega avtomobila namenoma zapeljal preko pločnika in trčil v betonski oporni zid, na katerem sta sedela 19-letna moška, s katerima naj bi bil v sporu. Oba 19-letnika sta se lažje poškodovala. Policisti še preiskujejo okoliščine kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Po zaključeni preiskavi bodo 20-letnega osumljenca ovadili na pristojno tožilstvo.

Novomeški policisti so danes ponoči opravljali kontrolo prometa na območju Novega mesta in v Regrči vasi ustavili 27-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je bilo zaradi hujših kršitev cestnoprometnih

predpisov že odvzeto. Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,68

miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim

predlogom seznanili sodišč.

Zagorelo v stanovanjski hiši, na srečo brez žrtev

Policisti PU Ljubljana pa so bili včeraj nekaj pred 11. uro obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Grosupljem. Na kraju so intervenirali gasilci, ki so požar uspeli hitro pogasiti, in policisti, ki so zavarovali kraj, opravili ogled in zbrali obvestila. Po zdaj zbranih podatkih in ugotovitvah je znano, da je pričelo goreti v ostrešju hiše, vzrok za požar pa ni posledica kaznivega dejanja. V dogodku ni bil nihče poškodovan. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.

S. G.