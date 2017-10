Občinska seja MO Novo mesto: Hitra in brez glasu proti

20.10.2017 | 12:45

Jernej Muhič je svetnikom predstavil potek projekta hidravličnih izboljšav, sicer pa je seja minila v znamenju kadrovskih zadev in sprejetja pravilnika za o spodbujanju razvoja mestnega jedra. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki in svetnice so bili na včerajšnji seji ne le hitri, ampak tudi zelo soglasni, saj so vse predlagane točke občinske uprave potrdili brez glasu proti. Med drugim so sprejeli Pravilnik o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra, ki bo pravna podlaga za občinske razpise o subvencioniranju najemnin za nove dejavnosti in pa sofinanciranju prenov fasad. Nekaj občinskih svetnikov je sicer opozorilo, da je v pravilniku več nedorečenih zadev, a je župan Gregor Macedoni dejal, da bodo konkretnejši ukrepi in načini spodbujanja določeni v posamičnem razpisu.

Tudi novomeški občinski svet je včeraj glasoval o predstavnikih (elektorjih) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet. Mestna občina je upravičena do osmih in toliko so imeli tudi prijav, tako da so ob posamičnem glasovanju za vsakega za elektorje imenovali Dušana Kaplana, Gregorja Klemenčiča, Alojza Kobeta, Ivana Kralja, Janeza Povha, Boruta Škerlja, Martino Vrhovnik in Adolfa Zupana. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela le eno kandidaturo za člana Državnega sveta kot predstavnika lokalnih interesov, tj. Bojana Kekca, ki so ga svetniki po tajnem glasovanju tudi izglasovali.

Hkrati so podali pozitivno mnenje še pri dveh kadrovskih zadevah: pri imenovanju direktorice Doma starejših občanov Novo mesto so soglašali z dosedanjo direktorico Mileno Dular in pri ravnateljici Gimnazije Novo mesto z dosedanjo ravnateljico Mojco Lukšič. Na obeh razpisih sta sveta omenjenih zavodov dobila le eno prijavo. Tudi pri teh imenovanjih pripomb ni bilo, dr. Janez Povh (Lista Gregorja Macedonija) je le opozoril, da bi pri razpisih za takšne položaje pričakoval več prijav, da ne na spletni strani občine ne doma starejših razpisa ni našel in naj se to v bodoče popravi, saj je le ob enem kandidatu ali kandidatki težko slediti želji po dobrem kadrovanju.

Jernej Muhič iz Komunale Novo mesto je na rotovžu včeraj predstavil potek del v projektu hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema Dolenjske, kjer se je pokazala potreba po dodatnih delih, časovnica se je podaljšala za več kot 300 dni, stroški so višji za 10 odst., nekatere svetnike pa je skrbelo, kaj to pomeni za sofinanciranje projekta s strani EU. Po Muhičevih besedah je zaenkrat še vse pod nadzorom in v pričakovanih mejah, saj so bile prejete ponudbe izvajalcev nižje od ocenjenih vrednosti, z vsem so na okoljskem ministrstvu seznanjeni in pripravljajo novo soglasje.

Ob koncu seje je Mitja Sadek (Solidarnost) predlagal sprejetje občinskega akta, ki bo določil pravila za postavitev spominskih plošč, saj to sedaj ni urejeno, sam pa je podal pobudo za postavitev takšnih plošč ustanovitelju mesta Rudolfu IV. In ustanoviteljici gimnazije Mariji Tereziji. Miroslav Berger (DeSUS) je predlagal, da se v proračunu za prihodnje leto najde denar za dokončanje razsvetljave in izgradnjo pločnika (vsaj) v naselju Krka, do katerega otroci nimajo pločnika in hodijo po cesti, ki je za mnoge postala obvoznica tudi za Smolenjo vas, Mali Slatnik itd. Opozoril je tudi, če bo kmalu pripravljen rebalans letošnjega proračuna, saj se kakšni projekti ne izvajajo, kot je bilo načrtovano, s tem denarjem pa bi lahko izvedli vsaj druge manjše projekte. Borut Škerlj (SMC) je predlagal, da bi omogočili še kakšen drugačen način uveljavitve dveurnega brezplačnega parkiranja, ne le prek SMS, kot velja sedaj. Opozoril je tudi na pomanjkanje linij mestnega avtobusa za KS Gotna vas, a mu je župan nemudoma odgovoril, da so več linij pred časom dodali, pa se je potem izkazalo, da so avtobusi vozili prazni. »Ločevati moramo neke individualne želje posamičnih voženj in dejanske potrebe. Lani smo uvedli nekaj dodatnih linij, a po enem letu je bilo število potnikov 0 , 1 ali 2… Če kdo to predlaga, naj vam dajo natančnejšo pobudo, kateri dan in uro, ter dodajo podpise, kdo se bo tam redno vozil, pa da vidimo po šestih mesecih testnega izvajanja,« je rekel Macedoni. Ob koncu je Adolfa Zupana še zanimalo, kaj se dogaja z izgradnjo kolesarske steze ob Levičnikovi cesti, župan pa mu je odgovoril, da imajo nekaj premoženjsko-pravnih težav, a jih še rešujejo mimo sodišč.

Kot omenjeno, je bila seja precej krajša od običajnih, saj je trajala dve uri, na novembrski pa je po županovih napovedih predvidena obravnava rebalansa proračuna za letošnje leto in pa spremembe proračuna 2018.

M. Martinović

novejši najprej Komentarji (3) 3h nazaj Oceni Razpisi za katere ni nobeden vedel Na obeh razpisih sta sveta omenjenih zavodov dobila le eno prijavo. Koliko je to legalno, vprašanje za župana in svetnike. 2h nazaj Oceni obcan Gas Kobe ste bili soglasni? 1h nazaj Oceni Novomescan Ha ha. Za 10% že prešli pogodbo, pa najavljajo da jo bodo še. Kaj bo na koncu investicija večja za 50%? Ter za 300 dni čez pogodbeni rok za izgradnjo. Sami sposobni! Kaj bo šele glede mestnega jedra (600dni in 100% večja investicija?)?. Poden! Nebi jim dal niti hiške za psa delat! Preglej samo prijavljene komentatorje