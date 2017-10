Piješ v parku, plačaš kazen?

Brežice - Brežice dobivajo novo ulico, ki so jo poimenovali po slikarki in častni občanki Alenki Gerlovič. Občinski svet je včeraj podprl predlog odloka o imenovanju nove ulice.

Svetniki so izvolili Jurija Pezdirca za kandidata občine Brežice za člana državnega sveta. Kandidata sta bila še Stanka Preskar in Anton Zorko. Svetniki so določili tudi predstavnike brežiške občine v volilno telo za volitve članov državnega sveta. Med 18 kandidati so tako dobili zadosti glasov Ferdo Pinterič, Igor Zorčič, Tatjana Močan, Andrej Vizjak in Aljoša Rovan.

Občinski svet je obravnaval predlagane spremembe Odloka o varstvu javnega reda in miru v občini Brežice. S spremenjenim odlokom želi občina prepovedati uživanje alkoholne pijače pred prodajalnami ali na javnih površinah, ki niso določene za točenje alkoholnih pijač. Za kršitelje je predvidena kazen 50 evrov.

Prepoved pitja alkoholnih pijač ne bi veljala za organizirane prireditve na javnih površinah.

V polemični razpravi je Peter Dirnbek dejal, da je nesprejemljivo kaznovati nekoga, ki zgolj nekaj pije na javnem mestu, a ne moti javnega reda in miru. Kot je rekel, je sam kot glasbenik več delal v projektu Z glavo na zabavo. To je bil zgled tega, kako naj bi se obnašali (mladi) ljudje. In prepričan je, da bi se zoper morebitne kršitve reda in miru morali boriti z zgledom. »Dajmo zgled, ne pa izvajati prohibicijo. Še nekaj me moti: ko so organizirane prireditve, pa je dovoljeno piti,« je rekel Dirnbek, ki nasprotuje omenjeni določbi odloka.

Proti odloku je tudi Stanko Tomše, ki je med drugim dejal, da je kaznovanje za razgrajanje pijanih ljudi predvideno že v drugih odlokih, le uresničevati je treba te predpise.

Aljošo Rovana moti, da je pobudnik spremenjenega odloka Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Ta zavod namreč sam prodaja pijačo in ga očitno moti, da bi kdo pil v parku. »Glasoval bom proti in pozivam, da glasujete proti,« je rekel Rovan.

Tudi Jožef Piltaver je najodločneje nasprotoval novemu odloku. »V vasi čistimo pri spomeniku in s seboj prinesemo cviček. Pa bomo za to plačali kazen?!« je ugovarjal predlagatelju.

Župan Ivan Molan se je razpravo odzval s predlogom, da sprejetje odloka odložijo. Preučili bodo včerajšnje pripombe in ga ponovno poslali v proceduro v občinski svet.

Občinski svetniki so podprli predvideno gradnjo vrtca in prenovo osnovne šole v Artičah. Med drugim so še dali pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece Nuški Ogorevc in soglašali z imenovanjem Tee Bemkoč za direktorico Knjižnice Brežice.

