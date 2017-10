Krompirjada na OŠ Dragotina Ketteja

20.10.2017 | 12:40

Novo mesto - V torek, 17. oktobra, smo imeli na OŠ Dragotina Ketteja »krompir«. Celo sonce nas je grelo, ko smo se pripravljali na 1. šolsko krompirjado. Pričela se je že spomladi, ko so učenci in njihova mentorica v sklopu projekta Program dodatnega usposabljanja krompir posadili. Pet mesecev kasneje so učenci krompir izkopali in ga odnesli v razrede, kjer so takoj pričeli z delom.

Nekateri so izrezali štampiljke in z njimi tiskali na papir ali blago. Drugi so se učili o krompirju in svoje znanje zapisali v knjižici.

Najbolj pa smo vsi čakali, da z delom zaključijo kuharji. Dve skupini učencev in učiteljev sta pripravili različne specialitete. Za pokušino so v gospodinjski učilnici spekli krompirjev zavitek in krompirjeve košarice, na igrišču za šolo pa krompir na žaru in krompir v žerjavici. Vse jedi so bile izredno okusne!

Laura Zrilić

