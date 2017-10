Vse najboljše, Šmihelčanka in Birčanka

20.10.2017 | 12:30

Novo mesto - V ponedeljek, 16. oktobra, smo na Osnovni šoli Šmihel v Novem mestu praznovali 1. rojstni dan projekta Rastoča knjiga. Scenarij prireditve z naslovom Vse najboljše, Šmihelčanka in Birčanka s podnaslovom Rastemo v svoji majhnosti, je zasnovala učiteljica Mojca Klobučar.

Prireditve so se v šolski telovadnici udeležili učenci in delavci šole ter predsednik društva Rastoča knjiga, akademik dr. Boštjan Žekš, idejni oče projekta, dr. Janez Gabrijelčič, župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni, predstavnik Zavoda za šolstvo, lokalni ustvarjalci in ustvarjalci spodbudnih misli ter udeleženci mednarodnega projekta Erasmus+, ki so prišli iz Bolgarije, Češke, Latvije, Poljske, Portugalske in Slovaške.

Prireditev smo začeli z državno in šolsko himno. Povezovali so jo Iva Baša v vlogi deklice Šmihelčanke, prijateljica in prevajalka Iza Maksl ter Angelika Zajc v vlogi Birčanke. Zabava se je začela s plesnim nastopom skupine učencev iz Birčne vasi v spremstvu Birčanke. Slavljenki, Šmihelčanka in Birčanka, sta obujali spomine. Na obe pa je zelo ponosna naša ravnateljica, magistrica Irena Hlača, ki je pozdravila vse udeležence prireditve in deklicama izročila darilo - knjigo z naslovom Rastemo v svoji majhnosti.

Knjiga je neprecenljiva, saj je nastala izpod peres naših učencev, delavcev šole in lokalnih ustvarjalcev. To je pričujoči dokaz, da kljub majhnosti živi in raste naša ljubezen do šole, kraja in vrednot. Deklici sta bili zelo nestrpni in sta pokukali, kaj se skriva v njej. Voditeljici sta predstavili vsa poglavja v knjigi: Iz korenin nam rastejo krila, 22 lokalnih ustvarjalcev ter Abecedo vrednot, kjer so sodelovali prav vsi učenci naše šole, delavci in tudi starši.

Vsak oddelek je izžrebal eno črko in na najbolj slikovit in ustvarjalen način opisal vrednote posamezne črke. Nekaj besed o knjigi je bilo povedano tudi našim gostom iz tujine. Avtorici angleškega prevoda sta učiteljici Katja Kapele in Mojca Klobučar. Na črko G so vrednote iskali starši in delavci šole ter našli genialnost, gospodarnost, gracioznost, gotovost, globina, glasba … kar je bilo enkratno izhodišče za napoved govorcev.

Voditeljica je gostoljubno povabila naše genialne in graciozne goste ter govornike, da so v govoru povedali globoko sporočilo. Akademik dr. Boštjan Žekš, predsednik društva Rastoča knjiga, je dejal, da je Rastoča knjiga nekaj lepega, nekaj potrebnega in nekaj koristnega. To ni politična akcija, gre za sodelovanje vseh v dobro vseh. Rasti moramo s celim svetom. Nagovoril nas je tudi novomeški župan, magister Gregor Macedoni, v slovenskem in angleškem jeziku, ki je dejal v imenu vseh, da imamo radi Novo mesto. Obe deklici sta prišli v okolje, kjer uspevata, spodbujata in rasteta.

V kulturnem programu so se predstavili recitator Jakob Hvala, Laura Hrovatič in Tea Golob v pevskem duetu, s petjem otroški in mladinski pevski zbor pod vodstvom učiteljic Klavdije Hrastar in Diane Dronjak ter glasbeni virtuozi: Neža Abram s saksofonom, Marija Judež na klavirju in Nia Božič Štefanič s kitaro. Vsak izmed nastopajočih je prinesel simbolično darilo. S črko je ponazoril tudi vrednoto, ki je predstavljena v knjigi. Deklici sta razvrstili mešane črke in dobili naslov Slovenija. Svoje ambicije in posebno presenečenje pa so prinesle novomeške mažoretke. Po nastopu so naredile špalir in z vozičkom na prizorišče pripeljale torto z gorečo svečko.

Nagovoril nas je še dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče projekta, ki nas s svojo gorečnostjo vedno navdušuje in spodbuja, da postajamo boljši in plemenitejši. Dejal je, da je treba brati in razmišljati, zaželel je vse najlepše še naprej, iz majhnosti pa raste veliko. Ne smemo pa pozabiti šest pomembnih osebnosti, ki so povezane s šolo in življenjem v našem kraju. Njihova sporočila bodo odslej krasila podstavek kipca deklice z Rastočo knjigo in postala pomembno vodilo na poti naše rasti.

Pod kipec deklice Šmihelčanke so sporočilo zapisali Miro Škufca, predsednik KS Šmihel, župnik Igor Stepan in slikar Janko Orač, pod kipec Birčanke pa predsednica KS Birčna vas, Majda Meštrič, Majda Nemanič in učiteljica Vida Šter. Deklici sta bili zelo počaščeni in hvaležni za obisk visokih in cenjenih gostov ter vsa darila, ki sta jih prejeli. Še posebej jima je pri srcu knjiga Rastemo v svoji majhnosti. Zelo sta ponosni na svoj dom in domovino – Slovenijo, ki je ne bi zamenjali za nič na svetu. Praznovanje smo sklenili s pesmijo Slovenija, od kod lepote tvoje ter s pogostitvijo.

Finančna sredstva za izdajo knjige so prispevali: Krka, d. d., Novo mesto, Preskar, Mestna občina Novo mesto, Recelj Matjaž, Market Maja d.o. o., Turk Sandra, Roletarstvo Bayer d. o. o., Tomas d. o. o. in Dragman Maja, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Helena Murgelj

