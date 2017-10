Bo Krka na vrhu lestvice tudi po sobotnem obračunu z Ormožem?

20.10.2017 | 16:20

Rokometaši Krke so nanizali že več zmag zapored in si s Koprom delijo prvo mesto na lestvici. (Foto: Danilo Kesić, arhiv)

Novo mesto - Člansko moštvo MRK Krka, ki s Koprom 2013 vodi na lestvici Lige NLB, bo v 7. kolu na prvi tekmi tega vikenda gostila Jeruzalem Ormož, trenutno petouvrščeno ekipo državnega prvenstva.

Pred obračunom, ki bo v soboto ob 18. uri v Športni dvorani Marof, trener krkašev Mirko Skoko med drugim pravi: "Čaka nas zelo težka tekma. Ormož je ekipa, sestavljena z nekaj člani mladinske reprezentance, dodatno težo k temu pa pripomorejo še izkušeni igralci kot so Čudič, Žuran in Mesarič, ki jih vodi izkušeni trener in selektor slovenske mladinske reprezentance Saša Prapotnik. Mirne volje lahko rečem, da lahko tako dobro ekipo podcenijo le tisti, ki rokometa ne poznajo. Ormožani za nami zaostajajo zgolj za točko in Liga NLB je trenutno takšna, da lahko sedem ali osem ekip brez težav konkurira za vrh prvenstvene lestvice."

Uro kasneje bodo rokometaši Rika Ribnice gostili novinca v prvoligaški druščini, ekipo Herz Šmartno, Dobova pa se bo doma pomerila s Koprom.

"Na tekmo s Koprom se pripravljamo kot na vsako drugo. Vemo, kako kakovostna je ekipa Kopra, ki bo na tekmi absolutni favorit, nikakor pa se ne mislimo točkam odreči že vnaprej. V Ligi NLB je vsakdo premagljiv, na kar kaže dejstvo, da je po šestih odigranih kolih razlika med prvo in zadnjo ekipo le štiri točke. Da bi lahko osvojili točke proti Kopru, bomo morali zmanjšati število napak na igrišču glede na zadnji dve tekmi in v ključnih momentih odigrati bolj zbrano in zrelo!" pa pred tekmo pravi trener Dobovčanov Sandi Markl.

Rokometaši Trima Trebnje bodo v soboto ob 20.uri gostovali pri ekipi Urbascape Loka, ki po mnenju trenerja Romana Šavriča velja za zelo borbeno in nepopustljivo ekipo. A hkrati dodaja: "Točno taki pa želimo biti tudi mi. Še naprej nas pestijo poškodbe, vendar si želim, da bodo tisti, ki bodo stopili na igrišče, pokazali svoj maksimum."

V nedeljo ob 17. uri bo v okviru 7. kola lige NLB sledil še obračun med Maribor Branikom in LL Grosist Slovanom.

S. G.