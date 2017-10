Moški kandidat prejel glas več

20.10.2017 | 20:10

Krško - Na včerajšnji 26. redni seji Občinskega sveta Občine Krško so svetnice in svetniki med drugim izbrali krškega kandidata za člana Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih interesov 20. volilne enote. Izbirali so med mag. Natašo Šerbec in Vladom Bezjakom, ki je prejel glas več.

Med desetimi kandidati za predstavnike (elektorje) Občine Krško v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS pa so izbrali Vlada Grahovca, Jožeta Olovca, Boštjana Pirca, Jožeta Slivška, Ano Somrak in Jožeta Žabkarja.

Med drugim so potrdili tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest ter osnutek odloka o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško.

Pri točki o volitvah in imenovanjih pa so v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Koprivnica potrdili Katjo Bogovič, Blaža Sotoška in Romana Strnada, v svet javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda OŠ Podbočje Janeza Barbiča, Tadeja Radkoviča in Anuško Vrhovšek, v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško Draga Gradiška, Aleša Zajca in Anjo Žabkar, v svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice pa Darjo Planinc.

S. G.