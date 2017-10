Novo krožišče za večjo varnost vseh udeležencev v prometu

20.10.2017 | 17:35

Kočevje - Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič, direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko, vodja Sektorja za investicije v ceste Tomaž Willenpart in vodja projektov v Sektorju za investicije v ceste Bojan Papler so danes s prerezom traku in spustom balonov pri glavni avtobusni postaji v Kočevju simbolično predali namenu novo krožišče na cesti Kočevje-Livold.

Kot je povedal minister Gašperšič, so se za izgradnjo krožišča pri avtobusni postaji odločili v prvi vrsti zaradi zagotavljanja varnosti, saj gre za eno prometnejših cest v Kočevju, ob kateri poteka tudi šolska pot. V preteklosti je tu večkrat prihajalo do nesreč. Krožišče, kot je dejal, je najsodobnejše opremljeno in kot takšno prispeva k varnosti v prometu ter varnosti otrok na poti v šolo in domov. Opremljeno je tudi s posebnimi taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne, v sklopu izgradnje krožišča pa so uredili tudi kolesarsko stezo, površine za pešce in postavili novo prometno signalizacijo. Pred tem so prestavili, obnovili in zaščitili tudi komunalne vode.

Izgradnja krožišča je stala dobrih 303 tisoč evrov, od katerih jih je Direkcija RS za infrastrukturo zagotovila slabih 211 tisoč evrov, občina Kočevje pa je prispevala 92 tisoč evrov.

Pred predajo krožišča sta si minister in župan ogledala tudi potek gradbenih del na železniški postaji v Kočevju. V teku je namreč nadgradnja železniške proge v skupni dolžini 12 kilometrov, obnova železniške postaje Kočevje, ureditev postajališč Stara Cerkev, Ribnica, Ortnek, Dobrepolje, Čušperk in Spodnja Slivnica ter gradbena ureditev nivojskih prehodov v vrednosti 14,8 milijona evrov.

Predstavniki ministrstva pa so se s predstavniki kočevske občine pogovarjali tudi o novih skupnih projektih. Kot je povedal župan Prebilič, bodo že prihodnje leto uredili krožišče pri Unionu, kar 4 milijone evrov vreden projekt pa bo ureditev Roške ceste.

