V jutranji nesreči v križišču dve osebi poškodovani

21.10.2017 | 07:55

V križišču Seidlove in Levičnikove ceste v Novem mestu sta zjutraj ob 5.43 trčili osebni vozili. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali mesto nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanih, usmerjali promet do prihoda policije ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za čiščenje cestišča in postavitev ustrezne prometne signalizacije.

Trčila motorist in kolesar

Včeraj okoli pol petih popoldne pa sta v naselju Breg v občini Sevnica trčila motorist in kolesar. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, izvlekli motor iz jarka, odklopili akumulator in očistili cestišče ter nudili pomoč pri oskrbi in prenosu v nesreči dveh poškodovanih oseb reševalcem NMP Sevnica, ki so poškodovanca prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Požarna vaja

Danes ob 16. uri bo v Gornji Prekopi potekala vaja ob mesecu požarne varnosti, v kateri bodo sodelovali gasilci PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa.

M. Ž.