Začeli z urejanjem prostorov muzejskih zbirk, najprej Slakove

21.10.2017 | 09:00

Del stare mirnopeška šola je gradbišče. Začeli so z ureditvijo spominske zbirke Lojzeta Slaka, saj ima družina že zbrano vso gradivo, nadaljevali pa bodo z zbirko Toneta Pavčka. (Foto: N. R.)

Mirna Peč - Občina Mirna Peč je v osrednjem delu pritličja stare osnovne šole v središču kraja začela z urejanjem večnamenskih prostorov z muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, v katerem bodo stalne zbirke poleg mojstra diatonične harmonike in mojstra pisane besede postopoma dobili še ostali vidni mirnopeški rojaki, kot sta motoristična legenda in letalec Ludvik Starič in slikar Jože Slak – Đoka.

»Prvi del projekta predstavlja ureditev skupnih prostorov zbirk ter prostorov za postavitve Slakove spominske zbirke. Občina je v poleti uspešno izvedla postopek izbora izvajalca obnove objekta, to je podjetje AS- Primus iz Cerknice, ki je z deli na terenu začel v začetku tega tedna in jih bo zaključil do konca koledarskega leta. Obnova je vredna dobrih 311 tisoč evrov,« je pojasnila Nataša Rupnik iz mirnopeške občinske uprave. Celoten muzej se bo v pritličju šole raztezal na 780 kv. metrih.

Vzporedno z obnovo prostorov občina z Dolenjskim muzejem Novo mesto in v sodelovanju z družino Slak pripravlja vsebinsko zasnovo postavitve stalne zbirke, temu bo proti koncu leta sledila priprava grafične podobe in prihodnje leto izbor izvajalcev opreme prostorov in zbirke ter sama postavitev. Če ne bo zapletov, naj bi bila stalna spominska zbirka harmonikarja Lojzeta Slaka na ogled v drugi polovici leta 2018, je dodala Rupnikova.

M. Ž.