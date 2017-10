Ob jubileju: Čas je za olimpijsko medaljo

21.10.2017 | 12:30

Kolo na velodromu - jubilejne nagrade, ki na nek način simbolizirajo novomeško kolesarsko prihodnost.

Sonja Gole je postala četrta častna članica novomeškega kolesarskega kluba (na sliki v sredini med direktorjem kluba Bogdanom Finkom in predsednico Mojco Novak). Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Kolesarski klub Adria Mobil je sinoči z odprtjem priložnostne razstave in prireditvijo, na kateri so podelili priznanja pokroviteljem, zaslužnim članom in najboljšim tekmovalcem v zgodovini kluba ter za častno članico razglasili Sonjo Gole, obeležili petinštiridestletnico.

Z razstavo so domiselno s primerjavo fotografij iz preteklosti in sedanjosti na tem kot so zmaga, vozni park, delo s podmladkom in podobno opozorili na neverjeten razvoj tako kluba kot kolesarstva in športa na sploh, z njo pa so se dotaknili tudi največjih dosežkov in dogodkov v zgodovini kluba, kot so prvi naslovi državnih prvakov, naslov balkanskega prvaka na prvenstvu v Novem mestu Sandija Papeža, prve svetovne medalje za klub Bogdana Finka, pa trojnih zmag v skupnem vrstnem redu dirke Po Sloveniji, nastopov klubske ekipe med svetovno elito na svetovnih prvenstvih in še marsičesa, česar se v Adrii Mobil s ponosom spominjajo. Razstava, ki so jo poimenovali 45 let kolesarskih impresij je na ogled v avli poslovne stavbe Adrie Mobil.

Prav simpatičen je bil tudi spodrsljaj podeljevalcev, predsednice kluba Mojce Novak in direktorja kluba Bogdana Finka, med razglasitvijo četrte častne članice kluba Sonje Gole, generalne direktorice podjetja Adria Mobil, ko sta je med stiski rok in objemanjem pozabila izročiti priznanje, kar je nagrajenka potem še pravočasno dobila iz rok sodelavke protokola, tako da male nerodnosti ni skoraj nihče opazil. So pa takoj zatem za presenečenje poskrbeli še člani prvega moštva, ko so se s šopkom spomnili, da ima prav ta dan Sonja Gole rojstni dan, za katerega so ji s pesmijo ob spremljavi harmonikarskega virtuoza Marka Hatlaka voščili vsi udeleženci slovesnosti, teh pa je bilo kar nekajkrat več, kot je bilo pripravljenih stolov. Prišli so člani kluba in številni, ki so s klubom sodelovali v preteklosti, tudi nekateri ustanovitelji in člani moštva, ki je dosegalo prve uspehe na republiški in zvezni ravni.

Posebne pozornosti pa je vredna tudi jubilejna publikacija, v kateri so, kot se za jubilejne publikacije spodobi, osvežili klubsko zgodovino in opozorili na največje uspehe novomeških kolesarjev, predstavili vse, ki danes vrtijo pedala v ekipah z imenom Adria Mobil in tiste, ki zanje skrbijo po strokovni plati. Posebej sta predstavljena ustanovitelja novomeškega kolesarskega kluba Brane Raljan in Jože Majes, v knjigi pa ne manjka niti anekdot ali pa zgodb, na katere spominjajo fotografije iz arhiva. Novomeško kolesarstvo ima seveda precej daljšo tradicijo lot kolesarski klub Adria Mobil. Začelo se je že pred 120 leti, ko je v Novem mestu dr. Karel Grossmann ustanovil Klub dolenjskih biciklistov. Zanimov je, da je bila ena prvi akcij novomeških biciklistov pot v Ljubljano na odprtje prvega kolesarskega dirkališča. Čez dobro leto bodo lahko ljubljanski kolesarji prišli v Novo mesto na odprtje prvega pokritega kolesarskega dirkališča.

Vendar ob vsem spoštovanju zgodovine v kolesarskem klubu Adria Mobil, tako kot v podjetju, po katerem se imenujejo, gledajo naprej. Direktor kluba napoveduje: Čas je za olimpijsko medaljo. Morda pa bo to Slovenija doživela na velodromu.

I. Vidmar

