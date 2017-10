Znižali komunalni prispevek

21.10.2017 | 15:00

Trebnje - Občina Trebnje je spomladi začela dela v industrijski coni Trebnje, ki jo je komunalno opremila. Zgradili so kanalizacijsko in vodovodno ter električno in telekomunikacijsko omrežje, uredili cestno infrastrukturo, tako da so po besedah župana Alojzija Kastelica vzpostavljene vse možnosti za gradnjo. »Vsa potrebna infrastruktura je bila v tej prvi fazi opremljanja industrijske cone uresničena,« pravi župan.

Za naložbo, ki prinaša nova delovna mesta, je občini na razpisu gospodarskega ministrstva uspelo pridobiti dobršen del evropskega denarja. A zaradi tega je bila potrebna sprememba odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka, ki ga je na zadnji seji potrdil tudi občinski svet. »S tem spreminjamo strukturo komunalnega prispevka. Ne bo se zaračunaval za to, kar ste sedaj zgradili na novo, ker tega ne smete narediti. Zaračunal se bo za že obstoječo komunalno infrastrukturo, na katero se navezujete. A ne v isti višini,« je svetnikom razložil pripravljalec odloka Blaž Malenšek iz podjetja Espri.

Župan razlaga, da so z odlokom povečali možnost investitorjev za naložbe, kajti dajatve, ki jih morajo ob začetku gradnje plačati, bodo nižje. »Komunalni prispevek bo bistveno nižji, kot bi bil sicer po starem odloku. Po novem bo nižji za okoli 30 odstotkov,« pojasnjuje Kastelic.

Znotraj industrijske cone med drugim poslujeta podjetji Trimo in Akripol, na gradnjo novega proizvodnega obrata pa se intenzivno pripravlja tudi trebanjski Rem, ki zagotavlja vsaj 70 novih zaposlitev. »Ta trenutek Rem od občine kupuje še eno zemljišče v coni. Pričakujemo, da bo do konca leta zbral potrebno dokumentacijo, v prihodnji gradbeni sezoni pa tudi zapičil prvo lopato in začel graditi,« še dodaja župan.

