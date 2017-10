Mladi pesniki ustvarjali na temo življenja

21.10.2017 | 17:00

Najboljši mladi pesniki natečaja Pavčkove vitice z vodjo projekta na mirnopeški šoli Mojco Žefran (zadaj).

Mirna Peč - Dober dan, življenje! je naslov ene od znanih in priljubljenih pesmi Toneta Pavčka, ki je bila letošnja tematika že 4. literarnega natečaja Pavčkove vitice. Natečaj prireja mirnopeška osnovna šola, ki nosi ime po Tonetu Pavčku, kot pravi njen ravnatelj Danijel Brezovar, »da tudi na tak način ohranjamo spomin na našega velikega pesnika«.

Podelitev priznanj.

Razmišljanja o življenju so bila pravi izziv za mlade ustvarjalce, ki so se tudi tokrat radi odzvali vabilu in tkali verze o svojih občutkih, pričakovanjih in hrepenenjih v življenju. Marsikdaj so na vprašanja že dali tudi odgovore.

Del strokovne komisije (od leve): Milan Markelj, Klavdija Kotar in ravnatelj šole Danijel Brezovar.

Da so bili pri pesnjenju uspešni in izvirni, pravi strokovna ocenjevalna komisija v sestavi Mojca Žefran (vodja projekta na šoli), Klavdija Kotar (vodja novomeške izpostave Sklada RS za kulturne dejavnosti) ter pesnik in pisatelj Milan Markelj iz Novega mesta. Prebrali so vseh 165 prispelih pesmi 141 učencev iz 15 osnovnih šol Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter po različnih kriterij (izvirnost, jezikovna bogatost, metaforičnost itd.) izbrali najboljše v treh starostnih kategorijah. Na prireditvi, ki jo je popestrilo ubrano petje šolskega pevskega zbora, so jih prebrale recitatorke.

V prvi triadi so se najbolje odrezali: Sara Dobrovoljc iz 3.r. OŠ Bršljin, Rok Lavrič iz 3. r. OP Toneta Pavčka Mirna Peč in Tia Kržišnik iz 3. r. OŠ Trebnje. V 2. triadi so izstopali: Filip Bevc iz 5.r OŠ Bršljin, Andraž Matoš iz 5. r. OŠ Dolenjske Toplice in Tisa Božič iz 5. r. OŠ Grm. Nagrajenci 3. triade so: Rok Šuštaršič iz 8.4. OŠ Bršljin, Samo Brudar iz 8. r. OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč in Amika Zoja Jelič iz OŠ Grm.

Ognjen Lazarević je svojo najbolj izvirno pesem tudi zarepal.

Komisija je letos podelila še nagrado za najbolj izvirno pesem, ki jo je za pesem Življenje prejel sedmošolec OŠ Grm Ognjen Lazarević - na zaključni prireditvi jo je na veselje občinstva zarepal in si prislužil velik aplavz.

Šolski pevski zbor je prireditev začel s Pavčkovo pesmijo Dober dan, življenje, ki je bila letošnja tema natečaja.

Ravnatelj Danijel Brezovar je na sinočnji zaključni prireditvi, dejal, da je zadovoljen, da je ideja o literarnem natečaju Pavčkove vitice tako zaživela na tem prostoru in da vsako leto sodeluje več otrok - pri tem gre gotovo zahvala in pohvala njihovim mentorjem, ki na šolah spodbujajo umetniško ustvarjanje. Nekateri sodelujoči so že stari znanci natečaja, spet drugi se poizkusijo prvič. Šola je tudi letos izdala zbornik, v katerem je najti prav vse pesmi natečaja.

OŠ Toneta Pavčka bo tudi prihodnje šolsko leto povabila na Pavčkove vitice 2018 - natečaj bodo objavili marca prihodnje leto.

Besedilo in foto: L. Markelj

