Slovesnost v spomin na padle borce

21.10.2017 | 19:00

Prvi je padlim borcem v 2. svetovni vojni venec položil predsednik Državnega sveta mag. Mitja Bervar. (Foto: Slavko Mirtič)

Žužemberk - Pri spomeniku na Cviblju nad Žužemberkom, ki v spomin na več kot 2200 padlih borcev stoji nad grobnico s posmrtnimi ostanki padlih partizanov v suhokranjskih osvobodilnih bojih, je danes žužemberška občina skupaj z Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Odborom VII. korpusa, Združenjem borcev za vrednote NOB Novo mesto in Krajevno organizacijo ZB Žužemberk pravila tradicionalno slovesnost. Častni govornik je bi predsednik Državnega sveta mag. Mitja Bervar, ki je poudaril, da grozote vojn in njihove žrtve ne smejo nikoli v pozabo. »To ostaja naš dolg do zgodovine in do vseh, ki so jih ustvarjali, a jih sami niso nikoli doživeli,« je izpostavil.

Kot je dejal Bervar, se moramo zavedati, da se zgodovine ne da spreminjati in da jo lahko le skušamo razumeti. »Nekateri bi radi pozabili na vojne grozote ali pa si resnico prikrojili po svoje. Vendar ohranjanje vrednot upora simbolizira našo veliko zgodovinsko moč. Zamegljevanje zgodovinskih dejstev pomeni zanikanje idealov, ki so nas konstituirali kot narod, državo ter zanikanje temeljev današnje svobodne Evrope enakopravnih narodov,« je opozoril.

Žužemberški župan Franc Škufca pa je poudaril, da je na območju Suhe krajine med drugo svetovno vojno ugasnilo preveč življenj, zato je prav, da s tovrstnimi spominskimi svečanostmi opozarjamo, da so rane, ki jih s trpljenjem in z razdiralnostjo zarežejo vojne, globoke – pregloboke. »Predvsem pa z negovanjem spomina na dogodke izpred več kot sedemdeset let tudi mlade generacije opominjamo, da ne smemo dovoliti, da bi se svetovna morija še kdaj ponovila. Naj to postane naša skupna zaveza,« je pozval župan.

Udeleženci slovesnosti na Cviblju (Foto: Slavko Mirtič)

Slovesnosti so se poleg predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Tita Turnška udeležili tudi številni drugi člani borčevskih organizacij ter predstavniki tujih diplomatskih predstavništev, ki so v spomin na padle borce pred spomenik položili vence, so sporočili iz Občine Žužemberk. Na območju Suhe krajine so namreč grozotam vojne podlegli tudi borci iz drugih držav, med drugim iz republik nekdanje Jugoslavije, držav nekdanje Sovjetske zveze, Italije, Avstrije, Češke in Litve.

Kulturni program so sooblikovali častna enota Slovenske vojske, Mestna godba Novo mesto, mladi recitatorji, KUD Žužemberski rogisti, Moški pevski zbor Lopar s Primorske in 1. spominski dolenjski partizanski bataljon.

M. Ž.

Zvočni zapisi Franc Škufca o pomenu tradicionalne spominske slovesnosti na Cviblju