Voznika traktorja odpeljali v bolnišnico

22.10.2017 | 07:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 19.59 se je na Cesti Vilme Bukovec v Trebnjem zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili in traktor s prikolico. V nesreči se je poškodoval voznik traktorja. Reševalci Zdravstvenega doma Trebnje so ga oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali mesto nesreče, odklopili akumulatorje, pomagali usmerjati promet, odstranili razsuto pšenico s cestišča ter počistili razlite motorne tekočine.

V Kostanjevici danes popoldne popolna zapora cest

Turistično društvo Kostanjevica na Krki obvešča, da bodo danes od 13. ure do 18. ure izvedli popolno zaporo na cesti LC 191331 Stara državna cesta in LC 191332 Stara državna cesta II in sicer zaradi prireditve Jesen na tamale plac.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes

- od 8. ure do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije in sicer odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj KZ Zalog, Zalog vas, Žaga Žalog, Zalog, Češka vas in čistilna naprava Straža.

- od 10. ure do 11.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Drejčetova pot in Mercator Cikava.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.