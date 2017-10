Večer šentjernejskih penin v dolenjski prestolnici

22.10.2017 | 10:00

Penine so lepo čakale v ledu, saj morajo biti hladne.

Novo mesto - Društvo vinogradnikov Šentjernej je na »domačih« tleh, torej v Šentjerneju, že nekajkrat povabilo na večer penin, zdaj pa so se odločili, da jih predstavijo še v Novem mestu.

Gregor Štemberger, aktualni kralj cvička 2017, in Jurij Krštinc, predsednik DV Šentjernej.

»Imamo odlične vinogradnike, ki pridelujejo dobra vina, pravzaprav iz leta v leto boljša, med njimi pa je tudi vse več takih, ki se odločajo za svoje penine. Zakaj jih ne bi spoznali tudi v dolenjski prestolnic?« pravi predsednik vinogradniškega društva Jurij Krštinc.

V šentjernejski dolini je s peninami prvi začel aktualni kralj cvička Gregor Štemberger oz. leta 1998 še njegov oče Vinko. »Takrat je bil v naši kleti enolog Samo Hudoklin in oče mu je zaupal nalogo, da pripravi penino. Prvič smo jo pili leta 2000,« pove Gregor Štemberger. Pri njih danes pridelajo med 10 in 12 tisoč litri Šentjernejske penine - bele polsuhe, bele zelo suhe in rose.

Jože Simončič iz Kartuzije Pleterje in Andraž Rumpret s Kmetije Karlovček - oba znata pridelati odlične penine.

Seveda jo je bilo mogoče okušati tudi na Glavnem trgu v Novem mestu, kjer so imeli svojo stojnico, pa še tudi druge iz šentjernejske doline. Poleg vinogradništva Štemberger ter soorganizatorjev dogodka, Kmetijske šole Grm, so se namreč s peninami predstavili še Kartuzija Pleterje in Kmetija Karlovček. Prav vsi pridelujejo tudi druga izvrstna vina. Tokrat sta s peninami manjkala dva šentjernejska vinogradnika: Vinogradništvo Martinčič in kmetija Slovenec - Jenškovec.

Za veselo vzdušje je skrbela šentjernejska godba.

Zbrani so ugotavljali, da so penine vse bolj popularne in priljubljene pri ljudeh, primerne so za vse priložnosti. O tem so se lahko prepričali tudi obiskovalci Glavnega trga, kjer so se Šentjernejčani Novomeščanom predstavili še s Plečnikovim čajem, Kmetija Krhin je ponujala domače sire, Kmetija Košak suhomesnate izdelke, članice društva kmetic so spekle pecivo, pekle so se klobase in kuhalo kislo zelje, zadišalo pa je celo po pečenem kostanju - saj je vendar jesen!

Direktor Kmetijske šole Grm Tone Hrovat in Radko Luzar, šentjernejski župan.

Za prijetno vzdušje je poskrbela šentjernejska godba, ki jo vodi Sandi Franko, ter harmonikar, seveda pa je piko na i celotnemu dogajanju dajal tudi petelin Jernej, šentjernejska maskota, ki na takih družabnih dogodkih nikoli ne umanjka. Zbrane sta nagovorila šentjernejski in novomeški župan, Radko Luzar in Gregor Macedoni.

Besedilo in foto: L. Markelj

