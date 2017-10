Rojaku Toporišiču v Ljubljani odkrili spominsko obeležje

22.10.2017 | 13:55

Ljubljana, Brežice - Pretekli teden so v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani slavnostno odkrili spominsko obeležje jezikoslovcu akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču.

Povezovalka spremljevalnega programa ob odkritju je bila Alenka Černelič Krošelj iz Posavskega muzeja Brežice. Pridružili so se ji štirje govorniki: župan Občine Brežice Ivan Molan, doktorica Vera Smole z Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Ljubljana, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademik Tadej Bajd in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

Odkrito obeležje simbolizira list papirja oziroma odprto knjigo, avtorja Primož Novak in Nika Oblak pa sta ga poklonila tako akademiku Toporišiču kot slovenščini.

Obeležje je bilo postavljeno na pobudo ožjega programskega odbora Toporišičevo leto, »odkritje pa potrjuje uresničitev vseh pobud, ki smo jih sprejeli na spominskem večeru 18. decembra 2014 v brodarski hiši na Mostecu. Tako smo več kot štiridesetim dogodkom, ki so se zvrstili med uradnim delom tako imenovanega Toporišičevega leta, dodali še tega žlahtnega. Lokalna prizadevanja so prerasla območje domače občine in sadove obrodila v naši prestolnici. Poseben spomenik pa vsekakor ostajajo Toporišičeva dela,« pravijo v programskem odboru Toporišičevo leto.

Odkritja so se udeležili vaščani Mosteca, Toporišičevi sorodniki, predstavniki Civilne pobude v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec, Občine Brežice, Društva Pleteršnikova domačija Pišece, Posavskega muzeja Brežice, Knjižnice Brežice in drugi. Po odkritju so se pod strokovnim vodstvom Alenke Černelič Krošelj sprehodili še mimo mestnih znamenitosti, ki so povezane z našim Posavjem.

Mateja Kus v imenu ožjega programskega odbora Toporišičevo leto se ob tem iskreno zahvaljuje vsem sodelujočim in vabi vse, da si v prestolnici ogledajo to spominsko ploščo. »Vsako parno leto pa se nam v Brežicah pridružite na strokovnih posvetih, imenovanih Toporišičev dan. Spodbujajmo rabo slovenščine in jo spoštujmo, kot svoj jezik spoštujejo pripadniki velikih narodov,« pravi.

L. M., foto: Posavski muzej Brežice in Knjižnica Brežice

Galerija