Danes pohod na Trško goro za slepe in slabovidne otroke

22.10.2017 | 08:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Že peto leto zapored Lions klub Novo mesto pripravlja tradicionalni Dobrodelni pohod na Trško goro in sicer bo ta danes, s startom ob 10. uri pri gostišču Pugelj v Ždinji vasi. Okoli 11.30 bo druženje na vrhu Trške gore, pri cerkvi, vrnitev pred gostišče pa je predvidena malo po 13. uri, kjer bo malica in druženje s prijatelji, ki jim je klub že pomagal.

Takrat bodo tudi predali zbrana sredstva oz. pripomočke za slepe in slabovidne otroke, saj bodo tudi letos zbrana sredstva namenjena slepim in slabovidnim otrokom.

Kot v imenu organizatorjev pravi Jani Muhič, bodo tokrat kupili elektronsko lupo s kamero ter prilagojene pripomočke in igrače. Lupo bo uporabljal deček z Vinice, ki je začel hoditi v osnovno šolo in mu bo ta naprava omogočila sledenje pouku. Prilagojene igrače in pripomočke pa bomo namenili centru IRIS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne), kjer spremljajo in skrbijo za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok z okvaro vida.

Lupo in pripomočke bo lahko videti na startu pohoda, pri Gostišču Pugelj pod Trško goro.

Malo je torej še časa, da nedeljsko dopoldne preživite razgibano in storite nekaj tudi za slepe in slabovidne otroke.

L. M.