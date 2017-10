NTK Krka še naprej na čelu lestvice

22.10.2017 | 15:30

Ljubljana - Iz gostovanja v Ljubljani se je novomeška ekipa NTK Krka vrnila s prepričljivo zmago 0:5 in z mešanimi občutki, saj zmaga vendarle ni bila tako prepričljiva, kot kaže rezultat in pove tudi podatek, da je srečanje trajalo slabi dve uri.

Trojica Cvetko, Hribar in Novak je imela v drugem kolu prve slovenske lige v Drgančevju bistveno več dela, kot kaže rezultat. A igralci NTK Krka Novo mesto so v težki tekmi proti dobrim gostom po dveh urah dokazali, da igrajo zbrano tudi v najtežjih trenutkih.

Najprej sta za mizico stopila Denis Pintar in Peter Hribar (7:11, 7:11, 12:10, 11:8, 8:11) in po izenačeni igri so gostje povedli. Andraž Novak proti Tilnu Novaku pravzaprav ni imel prave možnosti za presenečenje (11:7, 9:11, 4:11, 7:11), prav tako ne Domen Peperko proti Tilnu Cvetko (6:11, 12:14, 6:11). Andraž Novak j v nadaljevanju kar močno zaposlil Petra Hribarja (15:13, 11:13, 11:6, 8:11, 4:11), ki pokazal zbranost in NTK Krko povedel v vodstvo s 0:4. Cvetko je v petem dvoboju z zanesljivo igro odpravil Pintarja (9:11, 7:11, 7:11) in poskrbel, da je NTK Krka na lestvici še naprej na prvem mestu.

V soboto, 28. oktobra, prihajajo v Drgančevje igralci NTK Arrigoni v postavi Erik Pauli, Michele Vigini in Matija Novel. Tekma bo ob 17. uri.

L. M.