Vodilni ujeli zmagovalni ritem, tudi Krka in Ribnica

22.10.2017 | 12:40

Foto: Danilo Kesić

Novo mesto - V sedmem krogu prve slovenske rokometne lige so sinoči vsa tri vodilna moštva dosegla visoke zmage, še najvišjo pa novomeška Krka, ki je s kar enajstimi točkami razlike ugnala Jeruzalem Ormož in se tako še utrdila na prvem mestu prvenstvene lestvice. Največ zadetkov za Krko sta na sinočnji tekmi v Novem mestu dosegla Papež in Didovič, oba po sedem, novi reprezentant Grega Okleščen pa je bil uspešen štirikrat. Nekoliko več dela kot Krka z Ormožani so imeli Ribničani z zadnjeuvrščenimi Šmarčani, pa tudi Koprčani so se morali v Dobovi kar potruditi. da so prišli do načrtovanih dveh točk. Trebanjci so tokrat gostovali v Škofji Loki, kjer so vodili večji del prvega polčasa, ki so ga tudi dobili. Domačini so si nekoliko bolj izdatno prednost 25:20 priigrali šele osem minut pred koncem tekme.

V osmem krogu se bo Trimo po enotedenskem premoru zaradi nastopa reprezentance v petek, 3. novembra, doma pomeril z Ribnico, Dobova pa s Krko.

Krka : Jeruzalem Ormož 30:19 (15:11)

Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 1, Bevec 1, Didovič 7, Okleščen 4, Pršina 1 (1), Irman 3, Jakše, Udovč 1, D. Rašo, Papež 7 (4), Matko 1, Ban 3, Klobčar 1.

Jeruzalem Ormož: Šulek, Balent, Voljč, Čudič 4, Žuran 1, G. Hebar, M. Hebar 1, Kocbek 4, Ozmec 1, Ciglar, Mesarič 2, Vujović, Rajšp, Cirar 5, Kavčič 1.

Urbanscape Loka : Trimo Trebnje 29:23 (10:11)

Urbanscape Loka: Juričan, Pešić 1, Rakovec 1, Šibanc 5 (1), Gartner, Dolenc, Kavčič 6, Jamnik 2 (1), M. Jesenko, U. Pipp, Bradeško 5, Jeseničnik, M. Pipp 3, Bergant, A. Jesenko 6, Plestenjak.

Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 2, Djurdjević, Florjančič 2, Horžen 4, Skol 3 (2), Mat. Kotar 4, Sikošek Pelko, Mar. Kotar 1, Udovič 2, Sašek 5, Pernovšek, Mlakar, Grandovec.

Riko Ribnica : Herz Šmartno 28:24 (13:11)

Riko Ribnica: Ilc, Perovšek, Horvat, Vujačić 1, Knavs 4 (2), Henigman 6, Skušek, Koprivc 5, Pahulje, B. Nosan 2, Kovačič 4, Kljun 1, Batinič, Setnikar 3, Košmrlj 2.

Herz Šmartno: M. Sadar, Muratović, Kukovica, Strmljan 3, Ribarič 5 (2), Kunst 7, Cirar 1, Justin, Bahovec 1, Bučar, Jerina, Močnik 1, Žurga 1, Dobovičnik 3 (1), Ostrež.

Dobova : Koper 2013 23:28 (12:15)

Dobova: Prezelj, Blaževič, Dular, Markušić 7 (1), Rožman, Humek, Seferović 2, Baznik, Rantah 1 (1), Jazbec 6, Zavodnik, Krnc 1, Kučič 1, Smojver 1, Hotko 2, Hrupič 2.

Koper 2013: Kocjančič, Vončina, Vran, Dolenc 1, Grzentič 5, Vlah 5, Krečič 5, Matijaševič 1, Moljk 1, Zugan, Sokolič, Guček, Marić, Planinc 7 (4), Bratkovič 3.

Lestvica: 1. Krka 10, 2. Koper 2013 10, 3. Riko Ribnica 9, 4. Urbanscape Loka 8, 5. Maribor Branik 7, 6. Jeruzalem Ormož 7, 7. Trimo Trebnje 5, 8. LL Grosist Slovan 4, 9. Dobova 4, 10. Herz Šmartno 4.

I. V.