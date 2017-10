Škocjančani na razpis prijavili cono

22.10.2017 | 17:00

Škocjanski župan Jože Kapler in direktorica občinske uprave Petra Pozderec (na levi). (Foto: L. M.)

Škocjan - Občina si prizadeva, da bi obrtna cona, imenovana Gospodarsko tehnološki center Dobruška vas, le zaživela. Brez krožišča, za katerega se po besedah Tomaža Willenparta z DRSC trudijo za dogovor glede odkupa potrebnih zemljišč z Agrarno skupnostjo Dobruška vas, ne bo nič. Kot je nedavno dejal v Škocjanu, če do dogovora ne pride, je možnost tudi razlastitev.

A občina bi rada s pomočjo državnega denarja cono še bolje komunalno opremila. Nedavno se je javila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za ureditev poslovne cone - 2. faza in sicer za ureditev vseh cest znotraj cone in podaljška ceste do čistilne naprave, NN EKK in TK EKK ter cestne razsvetljave. Za vse imajo že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Kot pravi direktorica občinske uprave Petra Pozderec, se bo z deli - če bodo le uspešni na razpisu - pričelo prihodnje leto. Investicija je ocenjena na dober milijon evrov, od tega od EU in ministrstva pričakujejo 820 tisoč evrov, občina Škocjan pa bo krila preostalih 240 tisoč evrov.

Ob tem omenimo še javni razpis občine o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav, saj je občina nedavno sprejela nov pravilnik o tem. Na razpis se je mogoče javiti do vključno 29. novembra.

L. Markelj