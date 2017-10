Najboljšo portugalko so letos pridelali v Hiši vina Pečarič

22.10.2017 | 18:00

Metlika - V Metliki že vrsto let tretjo soboto v oktobru pripravljajo festival z naslovom Mlada portugalka. Portugalka je mlado vino, ki je primerno za pitje že tretji dan po trgatvi, v vino pa dozori v nekaj tednih. Portugalka v Sloveniji uspeva le v Beli krajini. Med domačini je bila nekdaj zelo cenjena tudi zato, ker je pomenila prvi vinski zaslužek. Prav s to prireditvijo pa ji želijo belokranjski vinogradniki vrniti nekdanji sloves in ugled in kot kaže, jim kar dobro uspeva, saj znova pridobiva na prepoznavnosti.

Na prireditvi je Franc Kremesec najprej s konjsko vprego na vozu, na katerem sta bila še predsednik Društva vinogradnikov Metlika Jani Stopar in kraljica metliške črnine Katarina Plut, pripeljal pred metliški grad sod, v katerem je bila portugalka 13 vinogradnikov, ki so se s svojim mladim vinom predstavili na grajskem dvorišču. To so bili Vinska klet Prus, Hiša vina Pečarič, Vinogradništvo Dolc, Kmetijska zadruga Metlika, družina Hoznar, Anton Konda, Vinogradništvo in vinarstvo Meginc, Vina Plut, Branko Kordič, Andrej Škof, Vinska klet Malnarič, Vina Vrbanek in družina Šajatović.

Pipo je v sod zabil Jože Rozman, vinski publicist, poznavalec vin in kulinarike, potem pa so vinogradniki iz njega zastonj točili vino. Seveda pa je vsak ponujal tudi svoje vino, ki so ga obiskovalci tudi ocenili. Premočno je zmagala, kot že nekajkrat doslej, Hiša vina Pečarič iz Čuril pri Metliki. Seveda ni manjkalo niti belokranjskih dobrot gostincev, združenih pod blagovno znamko Okusi Bele krajine, in pečenega kostanja.

V konzumu pa je bila delavnica peke belokranjske pogače. Predstavnice slovenskega vinskega kraljestva, predstavniki sredstev javnega obveščanja in še nekateri obiskovalci pa so po vzoru viničarja Andreja Škofa potrgali potomko najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta, ki raste pred metliškim gradom. Kraljica metliške črnine Katarina Plut je z bosimi nogami pregazila jagode, viničar pa je moštu izmeril kar 81 Oe. stopinj.

Seveda ob druženju ni manjkalo niti zabavnega programa. Nastopili sta folklorna skupina z Bleda in metliška tamburaška skupina Cermen Cord, za zabavo pa je poskrbela skupina Dežur. Še preden so pred grad pripeljali sod s portugalko, pa je bil pred gradom belokranjski sejem, pripravili so otroško ustvarjalno delavnico in jesensko plesno rajanje za otroke.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

