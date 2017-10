Dopoldne precej klavrna volilna udeležba

22.10.2017 | 15:00

Novo mesto - Do enajste ure se je prvega kroga predsedniških volitev od skupno 1.713.743 udeležilo le 229.419 volilnih upravičence, kar znaša 13,39 odstotka. V volilnem okraju Novo mesto je udeležba nadpovprečna - 14,99-odstotna.

Na našem območju so se volitev najbolj množično udeležili v volilnih okrajih Ribnica in Sevnica, kjer je do 11. ure glasovalo 16,05 oziroma 16,02 odst. volilnih upravičencev, v volilnem okraju Trebnje je bila udeležba 15,27-odstotna, Novo mesto II15,13, Črnomelj 14,81, Novo mesto I 14,55, Kočevje 13,97, Krško 13,58 in Brežice 12,62-odstotna. Najnižjo udeležbo so zabeležili v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah, kjer je do 11. ure glasovalo vsega 8,42 volilnih upravičencev.

I. V.

Komentarji (1) 17h nazaj Oceni Volilna udeležba To mora biti pa zato ker smo zelo zadovoljni s trenutno vlado.