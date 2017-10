Še drugi poraz košarkarjev Krke

22.10.2017 | 16:00

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - "Rogaška je bila boljša v vseh elementih košarkarske igre. Mi bomo morali korenito spremeniti vse, kar počnemo na parketu, če bomo želeli v prihodnje kazati boljše predstave," je po sinočnjem porazu v Rogaški Slatini povedal trener novomeških košarkarjev Simon Petrov. Košarkarji Krke so v drugem krogu po porazu proti prvakom pred tednom gostovali pri uradno drugi ekipi prve slovenske košarkarske lige in izgubili s kar trinajstimi točkami razlike.

Novomeščani so v Rogaški Slatini vodili le na začetku, ko je Jošilo v prvi minuti položil za dve točki, korak z domačini pa so držali do četrte minute druge četrtine, ko so nazadnje zaostajali za štiri točke, dobro minuto kasneje pa so domačini vodili že z enajstimi točkami razlike ter tri minute pred koncem tretje četrtine že za sedemnajst, ter pred začetkom zadnje četrtine za dvajset točk. Sredi zadnje četrtine je Rogaška vodila že za 25 točk. V zaključku srečanja je uspelo Krki sicer nekoliko omiliti poraz, vrnili pa se Novomeščani v igro niso več.

V tretjem krogu košarkarje Krke v soboto, 28. oktobra čaka tekma doma z domžalskim Heliosom.

Rogaška : Krka 85:72 (21:19, 46:42, 72:52)

Rogaška: Kosič 9 (2:2), Davis 11 (1:1), Đuranović 11 (1:2), Fon 7 (2:2), Vujačič 2 (2:2), Nikolič 7 (4:4), Batur 16 (2:2), Pajić 14 (3:3), Šantelj 5 (3:4), Drobnjak 3 (3:4).

Krka: Marinelli 11 (4:4), Bratož 3 (1:2), Cinac 4 (2:2), Dimec 18 (4:5), Jošilo 16, Kovačevič 10 (4:4), Fifolt 10.

Lestvica: 1. Sixt Primorska 4, 2. Rogaška 4, 3. Šenčur Ggd 4, 4. Ilirija 3, 5. Šentjur 3, 6. Petrol Olimpija 2, 7. Zlatorog Laško 2, 8. Helios Suns 2, 9. Krka 2, 10. Hopsi Polzela 1.