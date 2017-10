Ob Savi našla topovsko granato

22.10.2017 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 8.21 je bilo na Valvasorjevem nabrežju v Krškem najdeno neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta topovsko granato kalibra 75 mm, italijanske izdelave in šest kosov pehotnega streliva iz obdobja II. svetovne vojne odstranila in do uničenja ustrezno uskladiščila.

Izpad 17 trafo postaj

Danes ob 17.11 je bila na območju Stične in Metnaja v občini Ivančna Gorica motena dobava z električno energijo. Prišlo je do izpada 17 trafo postaj, brez električne energije pa je bilo 633 gospodinjstev.

L. M.