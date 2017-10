Pahor na Kučanov način?

22.10.2017 | 19:15

Ljubljana - Glede na volilno napoved oziroma izide vzporednega glasovanja, ki so jo opravili sodelavci RTV Slovenija na letošnjih predsedniških volitvah ne bo drugega kroga, saj naj bi aktualni predsednik Republike Slovenije že v prvem krogu dobil še drugi mandat, kar je do sedaj uspelo le prvemu predsedniku samostojne Slovenije Milanu Kučanu. Po volilni napovedi bi Pahorju pripadlo 56,2 odstotka glasov, Marjanu Šarcu 22,5 odstotka, Romani Tomc 10,5, Ljudmili Novak 5,4, Andreju Šišku 1,9, Suzani Lari Krause 1, Maji Makovec Brenčič in Angelci Likovič po 0,9 ter Borisu Popoviču 0,8 odstotka glasov volilcev, ki so se na ta deževni dan potrudili priti na volišča. Teh je bilo nekaj več kot 555.000 oziroma po zadnji podatkih nekaj več kot 32 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Glede na to, da volilna napoved RTV Slovenija, za katero anketo izvaja Episcenter, temelji na vzorcu zgolj 732 anketirancev, je pričakovati, da bodo uradni izidi volitev vsaj pri nekaterih kandidatih precej drugačni, tudi drugi krog tako še ni povsem odpisan.

I. V.