Zagorelo ob vrtcu, avtobus rešili

23.10.2017 | 07:00

Minulo noč ob 0.18 je na Cesti na Polževo v Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, zagorel večji lesen nadstrešek velikosti 35 x 12 metrov. Ogenj, ki je uničil del nadstreška in poškodoval ostrešje sosednjega objekta ter ograjo vrtca v neposredni bližini, so pogasili gasilci PGD Višnja Gora, Stična in Kriška vas. Gasilci so rešili tudi avtobus, ki je bil parkiran pod nadstreškom.

Ni se kadilo iz hiše

Sinoči ob 19.56 uri so v regijskem centru za obveščanje dobili prijavo, da se kadi iz ostrešja stanovanjske hiše v Selih pri Dolenjskih Toplicah. Aktivirani so bili gasilci PGD Dolenjske Toplice, Podturn, Soteska, Dobindol in GRC Novo mesto. Gasilci so na kraju prijave ugotovili, da se ne kadi iz ostrešja hiše, ampak iz kurišča na prostem, ki je bilo pod nadzorom. Intervencija tako ni bila potrebna.

V nesreči trije avtomobili

Ob 19.03 se je na cesti Breg–Stara Cerkev v občini Kočevje pripetila prometna nesreča. Udeležena so bila tri osebna vozila. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila ter nudili pomoč reševalcem NMP Kočevje in policiji. V nesreči so se huje poškodovale dve osebi. Reševalci NMP so ju prepeljali v UKC Ljubljana in ena lažje, ki so jo oskrbeli v ZD Kočevje.

Voda v hiši

Ob 21.44 je na Partizanski cesti v Grosupljem meteorna voda zalivala garažo in kurilnico stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje, ki so namestili potopno črpalko.

Morda ne bo vode



Komunala Brežice obvešča, da bo danes, 23.10.2017, med 10. in 15. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del motena dobava pitne vode v naseljih: Vrhje, Kapele, Rakovec, Jereslavec, Slogonsko in Župelevec.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo NM obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS2;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AC NM -VZHOD.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI izvod Skubic.

Nadzorništvo Šentjernej obvešč, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUTRŠKO SELO, TP GRIČ PRI OTOČCU, TP STRUGA, TP KIJ;

- od 11:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI PAHI, TP GOR. VRH - GRČEVJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.