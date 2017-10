FOTO: V Višnji Gori spet požig, tokrat gorel nadstrešek

23.10.2017 | 11:40

Luka Šeme je prepričan, da je bil požar podtaknjen.

Višnja Gora - Poročali smo že, da je ponoči zagorelo ob višnjegorskem vrtcu. "Gre za objekt nekdanje cestne baze, ki jo je v Višnji Gori imelo Cestno podjetje Ljubljana," je pojasnil predsednik Krajevne skupnosti Višnja Gora Luka Šeme in dodal, da se tam že več let ne opravlja cestna dejavnost. Objekt in nadstrešek sta zapuščena, mnogi tam parkirajo svoja vozila, del pokritega prostora krajevna skupnost uporablja za skladiščenje soli, ki jo potrebuje za zimsko vzdrževanje .

"Tam je bil ponoči tudi avtobus, ki vozi šolarje, gasilci so ga rešili," omeni Šeme in pošteno pove, da uničeni del ne predstavlja posebne izgube za krajane.

"Zadnji čas je, da se te objekte pospravi in se tu naredi center, kot se za naš kraj spodobi."

Zjutraj smo tam videli še kriminaliste, ki so ugotavljali, zakaj je zagorelo, med krajani pa se je hitro razširila informacija, da naj bi šlo za požig.

"Kaj naj bi bilo drugega? Ponoči je deževalo, strel ni bilo. Jasno da je bil požig," je bil prepričan Šeme.

Če to drži, imajo domačini dober razlog za nemir, kajti v Višnji Gori in okolici je bilo v zadnjem letu že kar nekaj takšnih primerov - na veliko noč je zagorel pomožni objekt pri farni cerkvi, kar nekajkrat je gorelo v naravi, zadnjič pred tremi dnevi v Leskovcu, ko so gasilci PGD Višnja Gora, Vrh nad Višnjo Goro in Kriška vas pogasili okoli hektar listja in podrasti.

"To nas zelo skrbi, saj se požigi dogajajo zelo pogosto. Lahko, da gre za več piromanov, če pa je to delo enega, je ta očitno zelo aktiven," je sklenil predsednik krajevne skupnosti.

Tekst in foto: J. A.

