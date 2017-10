Ekološka delavnica pokazala, da mladim ni vseeno

23.10.2017 | 11:00

Novo mesto

Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole so v petek združili prijetno s koristnim in na delavnici izvedeli več o pravilnem ravnanju z odpadki kot so baterije, stari aparati in podobno. Delavnica je potekala v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj pod vodstvom družbe Zeos, d.o.o..

Kviz je bil le eden izmed zabavnih aktivnosti delavnice, ki je mlade popeljal v svet E-cikliranja. Poleg tega so izdelovali tudi zanimive plakate, kjer so se spoznali z dejstvom, zakaj je pomembno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira.

Kreativni so bili pri oblikovanju sloganov, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju in oblikovali naslednje:

· Ni važno kolk si star, bodi car in E-cikliraj!

· Priklopite na zeleno in E-ciklirajte za boljši jutri!

· E-cikliraj, da boš car, ni pomembno, kok si star, važno, da ti je mar!

· E-cikliraj, stare in mlade motiviraj!

Kot so še sporočili organizatorji, so dolenjski dijaki izkazali zanimanje za vsebino in pripravljenost za spremembe na tem področju. Predlagali so nekaj dobrih rešitev za zmanjšanje e-odpadkov, kot recimo boljša kakovost izdelkov, hkrati pa so razmišljali o načinih ponovne uporabe aparatov ter izpostavili nekaj trenutno najbolj aktualnih možnosti, ki jih tudi sami uporabljajo.

