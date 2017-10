Zaradi začetka prenove ceste so preuredili tudi del cerkvenega vrta

23.10.2017 | 14:30

Cestno gradbišče v Brusnicah danes zjutraj (Foto: M. L.)

Na mehkih tleh delajo podlago za cesto z globokim izkopom in nasipavanjem. (Foto: M. L.)

Določanje roba prenovljene ceste (Foto: M. L.)

Velike Brusnice - Potem ko so novomeški župan Gregor Macedoni, direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko ter direktorici podjetij Gradnje in Asfalt Kovač Marinka Povše in Nataša Kovač nedavno v Velikih Brusnicah podpisali pogodbo za naložbo, ki vključuje tudi ureditev struge potoka, so v omenjenem kraju začeli obnavljati cesto.

Gradbeni stroji so zabrneli pri mostu na začetku Brusnic iz smeri Gabrja. Promet, ki ga urejajo s semaforjem, poteka v obe smeri po polovici vozišča, gradbeniki se zelo trudijo, da ne bi povzročali zastojev.

Za potrebe gradbišča so preuredili tudi del cerkvenega vrta pri župnišču v Brusnicah.

Celotna gradnja, na katero so se pripravljali dolgo, je zelo zahtevna, saj morajo na ozkem prostoru med drugim preurediti cesto in strugo potoka, preko katerega imajo domačini dostope do hiš.

Dela bodo po napovedih končali do konca prihodnjega leta.

