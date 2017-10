Pohodniki niso osrečili le Simona, temveč mnoge slepe in slabovidne otroke

23.10.2017 | 12:30

Novo mesto, Vinica - Lions klub Novo mesto je na že 5. Tradicionalnem pohodu na Trško goro, s pomočjo 170-ih pohodnikov poskrbel za nakup računalniške povečevalne lupe in nakup igral in igrač za otroke z okvaro vida.

Simonu Zalokarju oziroma predsedniku Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Janezu Kermcu ter ravnateljici Centra Iris Katjuši Koprivnikar je sredstva oz. lupo predal predsednik Lions kluba Novo mesto Andrej Baškovič.

Simon Zalokar, prvošolec z Vinice, lahko vidi črke, slike, lahko se igra tudi z lego kockami, lahko pogleda manjše predmete, lahko razločno vidi svoje prstke. Dobil je namreč računalniško lupo, ki mu bo močno olajšala življenje in sledenje pouku v osnovni šoli. Blizu 200 slepih in slabovidnih otrok pa se bo lažje naučilo samostojnosti s pomočjo igrač in igral, pripomočkov, s katerimi jih bodo v Centru Iris, centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, kjer skrbijo za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok z okvaro vida, usmerili na zaradi - okvare vida - megleno ali temno pot življenja s samozavestnejšimi koraki.

Prijetno druženje v organizaciji Lions kluba Novo mesto se je, kot poročajo člani novomeškega Lions kluba, začelo v Gostišču Pugelj pod Trško goro v oblačnem nedeljskem dopoldnevu, pohodniki so se odpravili peš do vrha Trške gore, kjer jih je presenetil pražen krompir, pripravila sta ga profesionalca in Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, okrepčali so se z dobrotami gospodinj in kozarčkom ali dvema žlahtne kapljice, in se med prvimi kapljami nedeljskega deževja vrnili na izhodišče, v gostišče Pugelj, kjer jih je čakal golaž, polenta, potica, druge sladice, pečen kostanj in možakarji, pevci skupine Deci, ki so s pesmimi pobožali še dušo.

"V imenu Simona in blizu 200 slepih in slabovidnih otrok se Lions klub Novo mesto zahvaljuje prav vsem pohodnikom ter podjetjem in posameznikom za donacije in njihovo pomoč pri osrednji dobrodelni akciji kluba," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da so bili z njimi včeraj na Trški gori tudi drugi, ki soo jim v na vseh dosedanjih pohodih pomagali. Med njimi sta se druženja udeležila tudi tetraplegik Gregor, ki so mu leta 2013 pomagali kupiti in zanj preurediti avtomobil, in Zlatko Cigič, ki so mu leta 2014 kupili braillovo vrstico, s katero tudi uči slepe in slabovidne komunikacije. Prišli so tudi iz novomeškega VDC-ja, kjer so leta 2015 uredili multisenzorno sobo za umirjanje varovancev, pa tudi direktorica občine uprave MO Novo mesto dr. Vida Čadonič Špelič, s katero sodelujejo pri projektu Donirana hrana, so še sporočili prireditelji.

S. G., Fotografije: Primož Pibernik

