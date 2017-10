Ropot in dim po Glavnem trgu

Zdaj se je začelo zares...

Novo mesto - Čeprav so arheologi na spodnjem delu Glavnega trga zaradi izjemnih najdb za nekaj dni ustavili gradbena dela, so se, kot so obljubili, hitro premaknili višje in trenutno pred mestno hišo njihova ekipa izvaja predvidena arheološka izkopavanja. Medtem so se gradbinci vrnili na spodnji del trga, na obeh straneh so pri nekaterih hišah namestili varovalne odre, saj se je začelo zahtevnejše delo na terenu, zaradi česar bi lahko z nekaterih dotrajanih objektov omet padal tudi na pločnik.

Arhitekt in predavatelj na ljubljanski fakulteti za arhitekturo, dr. Tomaž Slak je kot predsednik urbanističnega sveta MO Novo mesto v projekt prenove mestnega središča vključen od leta 2015. Ta teden smo ga povabili na intervju, v katerem je med drugim govoril tudi o sedanjih aktivnostih v središču mesta. Na vprašanje, koliko časa bodo gradbeni stroji brneli po trgu, je odgovoril: »Gradbeni stroji bodo tu pravzaprav ves čas, torej do konca predvidene prenove. Glavnina del naj bi se po predvidevanjih končala nekje v aprilu, potem bi se prestavili na zgornji del in Rozmanovo. A to, kar trenutno slišiva pred rotovžem, so arheološke raziskave. Kmalu pa sem pride, skorajda strašljiv stroj, a takšen povzroča vendarle manj vibracij in škode na objektih ob gradbišču, kot pa klasična izkopavanja v živo skalo.«

Na srečanju predstavnikov mestne občine in stanovalcev, ki je bilo tik pred začetkom prenove, so se nekateri lastnikov objektov spraševali, kako jim lahko investitor zagotovi, da se njihove hiše zaradi gradnje podzemnega kolektorja ne bodo kar podrle. »Z izvajalci se seveda trudimo, da do poškodb ne bi prišlo, vsi se zavedamo, da določene hiše sploh nimajo temeljev in so postavljene direktno v skalo, v katero se bo vrtalo oz. posegalo. To so nevarne situacije, a bomo temu prilagajali projekt dela in nadzor. Na terenu je bil monitoring, ki je še pred začetkom del zabeležil vse dosedanje razpoke in predvidel potencialne nevarnosti in konstrukcijsko manj stabilne stavbe. S tem poročilom bomo vedeli, kako naprej, kje je denimo nevarnost, da kakšen omet pade na javno površino, da bo izvajalec naredil posebne zaščitne odre, saj v prvi vrsti moramo paziti na ljudi, v drugi vrsti pa ščitimo tudi premoženje ljudi na Glavnem trgu. Vsekakor pa vemo, da gradbena dela niso nekaj nežnega, a imamo izvajalca, ki ima izkušnje, tako da računamo, da do večjih težav ne bo prišlo,« odgovarja Slak.

Intervju s Tomažem Slakom, v katerim pojasnjuje potek del in prihodnjo prometno ureditev ter oriše novo podobo mestnega središča, bomo objavili v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

