Pijani in brez izpitov, v prometnih nesrečah devet poškodovanih

23.10.2017 | 16:00

Ilustrativna fotografija (Foto: DL)

V Smolenji vasi je v petek dopoldne 32-letni voznik avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v 37-letnega voznika mopeda. Mopedist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Med postopkom so policisti ugotovili, da 32-letni povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Peugeot 306 so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Čelno trčila

O prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena mopedist in kolesar, so bili sevniški policisti obveščeni v petek popoldne. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 18-letni voznik mopeda, ki je zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v 46-letnega kolesarja. Reševalci so oba udeleženca odpeljali v bolnišnico, kjer so jima oskrbeli lažje poškodbe. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, moped pa ni registriran, zato so mu moped zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Padel kolesar

V petek nekaj po 19. uri je v bližini prehoda za pešce v Bršljinu kolesar izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. 32-letni kolesar je imel v litru izdihanega zraka 1,51 miligrama alkohola.

Pijana trčila v traktor

O prometni nesreči z udeležbo treh vozil v Trebnjem so bili policisti obveščeni v soboto okoli 19. ure. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 28-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v traktor s pripetim priklopnikom ter naloženim tovorom, ki je vozil pred njim. Po trčenju se je voznik prevrnil po brežini. Za 28-letnim voznikom je pripeljal še 35-letni voznik avtomobila, ki je prav tako trčil v priklopnik. Lažje poškodovanega voznika traktorja so reševalci odpeljali v bolnišnico. Pod vplivom alkohola sta bila oba povzročitelja - voznika osebnih avtomobilov. 28-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligrama alkohola, 35-letni pa 0,60 miligrama.

Zapeljal na nasprotni pas

Na cesti med Vavto vasjo in Stražo je v noči na nedeljo 33-letni voznik avtomobila zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 49-letna voznica. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so ugotovili, da je bil povzročitelj pod vplivom alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 1,14 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah seznanili sodišče.

Izsilil ga je

V križišču Seidlove in Šmarješke ceste v Novem mestu se je v soboto nekaj pred 6. uro zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva voznika avtomobilov. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 27-letni voznik, ki je v križišču izsilil prednost 25-letnemu vozniku. Reševalci so v bolnišnico zaradi lažjih poškodb odpeljali oba udeleženca nesreče. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Nesreča na parkirišču

Na parkirnem prostoru v Krškem je včeraj zvečer 61-letni voznik zaradi nepravilnega premika v vozilom trčil v avtomobil 64-letnega voznika. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog, zoper drugega udeleženca pa na sodišče naslovili obdolžilni predlog, saj je imel v litru izdihanega zraka 1,08 miligrama alkohola.

Vozila po sredini ceste

Včeraj okoli 19. ure je bil OKC PU Ljubljana obveščen o prometni nesreči s poškodbami na glavni cesti med Staro cerkvijo in Bregom. Policisti so ugotovili, da je voznica osebnega vozila Renault clio vozila iz smeri Stare Cerkve proti Bregu. Zaradi vožnje po sredini ceste je najprej oplazila vozilo znamke Mercedez benz C200 (trk z ogledali), katerega voznik je pripeljal pravilno iz smeri Brega, nato pa trčila v vozilo znamke Citroen C3, katerega voznik je pravilno pripeljal za mercedesom. Med trkom se je C3 prevrnil na streho. V nesreči je povzročiteljica nesreče utrpela hude telesne poškodbe, medtem ko udeležena voznika po do sedaj znanih podatkih nista utrpela poškodb. V vozilu znamke Citroen C3 je bila še potnica, ki pa je utrpela lahke telesne poškodbe. V nesreči je nastalo za okoli 3,500 evrov materialne škode.

Zasegli devet vozil

Minuli konec tedna so policisti PU Novo mesto ustavili devet voznikov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Vsem so vozila zasegli in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

Črnomaljski policisti so v soboto popoldne v Lokvah ustavili 23-letnega voznika. Kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici. Citroen xara so zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Na cesti med krajema Golek in Gora na območju Krškega so policisti v soboto zvečer zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus 53-letnemu vozniku. Kršitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,48 miligrama alkohola, je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Fiat punto so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Za skoraj 4.600 evrov plačilnih nalogov

Policisti PP Grosuplje so v petek okrog 13.30 pri kontroli prometa v naselju Višnja Gora poskušali ustaviti in kontrolirati voznika osebnega vozila Rover, ki pa ni upošteval zvočnih in svetlobnih znakov policistov ter je nadaljeval s pospešeno vožnjo. Voznik je zapeljal na avtocesto proti Ljubljani, nato na izvozu Šmarje Sap zapeljal z avtoceste ter nadaljeval z vožnjo proti naselju Polica, kjer ga je policistom uspelo tudi zaustaviti. Med kontrolo so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozilo je bilo neregistrirano, nameščene pa so bile registrske tablice, ki ne pripadajo vozilu. Policisti so vozilo zasegli, zoper 49-letnega kršitelja pa sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče, prav tako pa mu je bil izdan plačilni nalog za ostale kršitev CPP, ki jih je med begom storil, kot tudi za kršitev javnega reda in miru v skupni vrednosti 4.591 evrov.

Ukradli udarno kladivo, denar, nakit, puško in majice



Na delovišču v Črnomlju je v noči na petek nekdo z delovnega stroja ukradel udarno kladivo in lastnika oškodoval za 5.000 evrov.

V Mirni Peči je v petek v večernih urah neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar ter nakit. Lastnika je oškodoval za 2.500 evrov.

V Prilipah na območju Brežic se je v petek dopoldne na dvorišče stanovanjske hiše pripeljal neznan moški. Starejšo lastnico hiše je na dvorišču zamotil s pretvezo, da pregleduje teren zaradi menjave električnih drogov. V tem času je drug neznanec vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo in odtujil denar ter nakit.

V noči na nedeljo je v Mirni Peči neznanec skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil nakit ter puško. Po oceni oškodovancev, ki jih v času vloma ni bilo doma, je škode za okoli 3.000 evrov.

V soboto popoldne je bila PU Ljubljana obveščena o vlomu v skladišče v Višnji Gori, kamor je neznani storilec vlomil skozi vrata. Odnesel je več kosov majic, točno bo pa znano po opravljeni inventuri. Policisti nadaljujejo s preiskavo.

Ženska ga je zamotila, moški pa kradel

V soboto popoldne je bila PU Ljubljana obveščena o drzni tatvini iz hiše v Šalki vasi. Po zdaj zbranih obvestilih je znano, da je neznana mlajša ženska zamotila oškodovanca s pogovorom, medtem pa je neznani moški vstopil skozi garažo v hišo in ukradel denar. Ko je hišo zapuščal, ga je zalotil oškodovanec. Nepridiprava sta se odpeljala z osebnim vozilom (po vsej verjetnosti znamke Alfa Romeo).

J. A.