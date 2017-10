Katera je naj podjetniška ideja Pokolpja 2017?

23.10.2017 | 20:20

Črnomelj, Kočevje - Podjetniški inkubator Bela krajina in Podjetniški inkubator Kočevje sta minuli vikend v Kočevju organizirala prvi skupni »Startup vikend Pokolpje 2017«. Dvajset udeležencev je predstavilo 13 podjetniških idej, od katerih se jih je 12 vključilo v tekmovanje za naziv »Naj podjetniška ideja Pokolpja 2017«. Sedem podjetniških idej je bilo iz belokranjskih koncev, pet pa iz kočevskega območja. Prijavitelji so predstavili različne ideje, od inovativnih rešitev proizvodnih procesov do edinstvenih turističnih produktov.

Po zaključnih prezentacijah idej je 4-člansko komisijo čakala težka naloga odločitve o najboljših. Komisijo so sestavljali Marjan Kočila (direktor podjetja Intersocks), Marko Stijepič (direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje), Damjan Murn (direktor podjetja smartMELAMINE) in Klemen Artač (lastnik Gostišča Veronika). Kot so sporočili iz RIC Bela krajina, pod okriljem katerega deluje Podjetniški inkubator, sta zmagovalca komisijo najbolj prepričala zaradi globalnega potenciala in prepričljivosti predstavitve.

Naziv "Naj podjetniška ideja Pokolpja 2017" je prejel Milan Žunič iz Gradca, ki je zasedel 1. mesto (in s tem prejel nagrado 1000€) z idejo o revolucionarnemu avtomatskem stroju za pakiranje cilindričnih izdelkov (tube), ki je bolj hiter, zmogljivejši in bolj učinkovit od konkurence na trgu.

"Startup vikend Pokolpje 2017 je bil zame odlična izkušnja! Nagrada s prvim mestom in naziv, ki sem ju prejel, pa je le še potrditev, da imam produkt, ki je vreden, da ga lansiram na trg," je ponosno dejal zmagovalec.

2. mesto z nagrado 1000€ in tudi naziv "Naj podjetniška ideja Pokolpja 2017" je prejela 6-članska ekipa Teem iz Črnomlja za aplikacijo Teem, ki je namenjena mreženju in socialnim dogodkom, in s katero želijo prodirati na globalne trge. Ekipo Teem sestavljajo Nino Jurman, Aleksander Asani, Kristian Asani, Goran Petrušič, Arijan Ljoki in Jure Klančar.

»Kot ekipa to delavnico zapuščamo še bolj povezani. Kar se tiče naše vizije o prihodnosti, je ta postala veliko bolj kompleksna in jasnejša, zato ker smo dobili ogromno novih znanj, ki bodo vplivala na našo prihodnost,« je povedal Nino Jurman, predstavnik ekipe Teem.

3. mesto je zasedel Albin Likar iz Kostela z idejo prve igrificirane turistične kmetije, za kar je prejel nagrado izdelavo spletne strani in gostovanje.

4. mesto je zasedel Gašper Premože iz Kočevja z idejo o igrači BoomBall, ki je za nagrado prejel izdelavo logotipa.

V 2 dneh so udeleženci skozi interdisciplinarno sodelovanje in tekom intenzivnega procesa razvijali in nadgradili svoje podjetniške ideje ter pridobili nova znanja pod mentorstvom priznanih strokovnjakov. Vikend piljenja idej so popestrili tudi predavatelji, in sicer poklicni inovator Boris Pfeifer na temo komercializacije inovacij, strokovnjakinja za PR Majda Dodevska na temo vitkega okvirja, strokovnjakinja za digitalni marketing Manca Korelc na temo izpeljave življenjskega cilja in zagovornik lean startup filozofije Matej Golob na temo dobre prezentacije ideje.

Na Startup vikendu Pokolpje 2017 so z nadgradnjo ideje sodelovali še Klemen Vitkovič z idejo Jugoslavija.si, Tjaša Završnik z idejo »Potovanje v svetlobo«, Anja Moric z idejo »Zavod Putscherle«, Annah Aliza Konig z idejo »floristična stena«, Andrej Vlahov z idejo »avtomatizacija izposoje rekvizitov in igrifikacija v turizmu«, Saška Simonič z idejo »Scaranimus – tempelj za žalujoče«, Ivan Umolac z idejo »multifunkcijsko pohištvo« in Darjan Zlobec z idejo »Unum Minister«.

S. G.

Galerija

















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj Oceni delavec kakšna ideja pa je to jugoslavija vse propadlo,prazne trgovine, boni ,par nepar, diktatura, jugoslavija še osnovnovnih dobrin ni omogočala limon, banan, čokolade , praška, kavbojk Preglej samo prijavljene komentatorje