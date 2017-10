Dve nesreči brez poškodovanih

24.10.2017 | 07:00

Včeraj ob 5.38 uri se je na cesti Dolenje Gradišče-Rumanja vas, občina Straža, voznik z osebnim vozilom prevrnil na streho. V nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so naletno in požarno zavarovali kraj nesreče ter vozilo postavili na kolesa.

Ob 15.10 sta v naselju Cesta, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, preprečili iztekanje motornih tekočin po cestišču, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč avto vleki pri nakladanju vozil in očistili cestišče. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJA VAS, izvod Srednja vas.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOŠKA GORA;

- od 8.45 do 9.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽIJA;

-od 11.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO;

- od 12.30 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE PRI JAGODNIKU;

- od 13.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.