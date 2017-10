Tudi v najmlajšem slovenskem vrtcu ozaveščajo o pomenu gibanja in zdrave prehrane

24.10.2017 | 08:20

Šentjernej - V Vrtcu Čebelica Šentjernej so nedavno imeli zanimive tekaške urice z Urbanom Praprotnikom. To je bilo četrto od petih oktobrskih tekaških druženj, ki jih Mercator organizira za izbrane slovenske vrtce, tekaške urice pa so priprava na Lumpi tek, ki vsako leto poteka v okviru Ljubljanskega maratona. Z njimi želijo o pomenu gibanja in zdrave prehrane otroke ozaveščati čim bolj zgodaj in veseli so, da se te tekaške prireditve v različnih kategorijah vsako leto udeleži vse več tekačev.

Tekaške urice z Urbanom potekajo v vrtcih, ki izstopajo po svojih »naj značilnostih«. Gre za najstarejši mestni in podeželski vrtec, za najmlajši in najnižje ležeči vrtec ter za vrtec, ki je najbolj oddaljen od Ljubljane. Vrtec Čebelica Šentjernej je bil z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ustanovljen junija 2012 in deluje kot samostojni vrtec od 1. januarja 2013. Tako mu pripada oznaka najmlajšega slovenskega vrtca.

Lumpi tek v Ljubljani bo potekal v soboto, 28. oktobra. Vsako leto se preizkušnje, dolge 200 metrov, udeleži preko dva tisoč otrok. Otroci »naj vrtcev« bodo letos tekli v samostojni kategoriji. Gre za varovance Vrtca Hodoš, Vrtca Trbovlje, Vrtca Selce, Vrtca Čebelica Šentjernej in Vrtca Morje.

Namen tekaških uric z Urbanom je navdušiti otroke ne le za tek, ampak za gibanje in šport na splošno. Otroci so na dvorišču vrtca spoznavali tek kot športno disciplino, izvajali vaje za ogrevanje, tekli in se igrali tekaške igre. Tek je namreč dobra oblika športne vadbe za predšolske otroke, kadar ga izvajamo zmerno in v intervalih. Najboljši način spoznavanja otrok s tekom pa je ravno preko raznolikih in zabavnih tekaških igre, kot so jih imeli otroci iz Vrtca Čebelica Šentjernej na druženju s tekaškim trenerjem Urbanom Praprotnikom.

Ta pravi: »Otroci radi tečejo, žal pa se jim z leti zaradi napačnih spodbud iz okolja, tek zameri. S tem se dela velika škoda za zdravje in dobro počutje. Vesel sem, da lahko s pomočjo Mercatorja širim glas o človeku prijaznem teku med otroci, starši in vzgojitelji.«

Druženja se je udeležilo 23 varovancev vrtca in vzgojiteljice. Pomočnica ravnateljice Vrtca Čebelica Šentjernej Zlatka Kocman Kuhar je na dogodku dejala, da so veseli povabila k sodelovanju na Tekaških uricah z Urbanom in da se tudi sami pri svojem delu z otroci osredotočajona področje gibanja.

»Gibanje je za predšolskega otroka enako pomembno kot voda ali hrana. Vedno smo veseli zanimivih gostov, ki otrokom omogočajo nova doživetja in znanja. Taki projekti so dobrodošla popestritev dogajanja v našem vrtcu. Naši otroci se veliko gibljejo na prostem in odhajajo na krajše pohode. Prepričani smo, da se bodo naši otroci dobro odrezali tudi na Lumpi teku. Tudi samega izleta v Ljubljano se zelo veselijo. Zahvaljujemo se Mercatorju, da je varovancem našega vrtca omogočil sodelovanje pri tem projektu.«

L. M.