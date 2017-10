Master 5 - projekt za boljšo zaposljivost mladih v Posavju

24.10.2017 | 09:15

Projekt Master 5 (Erazmus + KA3) so na pot izvajanja pospremili včeraj z uvodno konferenco.

Krško - Nezaposlenost med mladimi je problem, ki ga srečamo po vsej Evropi. Eden izmed odgovorov na vprašanje, zakaj prihaja do njega, je tudi ta, da mladi ne prepoznajo priložnosti na trgu delovne sile, saj nimajo znanj po zaposljivih profilih, ne odločajo se za poklicno pot v poklicih, ki so nekdaj veljali za težke, »umazane« poklice, saj imajo ti negativen prizvok poklicev pri katerih se veliko in težko dela, plačilo pa ni temu ustrezno.

Razlog, da je temu tako, je tudi neustrezen izobraževalni program, kjer primanjkuje praktičnega izobraževanja v podjetjih – dualnega sistema izobraževanja, so prepričani tudi v Krškem. Tukajšnja območna obrtno - podjetniška zbornica, občina Krško in Šolski center Krško - Sevnica so se pridružili mednarodnemu projektu Master 5 oziroma "Mojster5", ki se bo izvajal dve leti in ga podpira Evropska komisija.

Projekt Master 5 (Erazmus + KA3) so na pot izvajanja pospremili včeraj z uvodno konferenco. Projektno skupino sestavljajo partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Nemčije t.i. »mojstrsko šolo« po nemškem vzoru, kjer takšen način izobraževanja zgledno deluje in prinaša rezultate. Nemška mojstrska šola je program, preko katerega si mladi pridobijo mojstrski naziv, saj po končanem izobraževanju lahko opravijo mojstrski izpit. Prav mojstrski naziv ima v Nemčiji veliko veljavo in nima razvrednotenega prizvoka kakor v Sloveniji.

Mojstrske šole po nemškem vzoru pri nas še ni

Po besedah Janje Starc iz Območne obrtno - podjetniške zbornice Krško bodo partnerji v projektu delali na nemškem primeru in bodo za Slovenijo pripravili vse potrebno, da bi lahko nekdaj tudi pri nas imeli mojstrsko šolo, za kar bo potrebna predhodna regulativa. "Na Hrvaškem imajo mojstrsko šolo z zakonom že predvideno, vendar je ne izvajajo, zato bo pri njih vse usmerjeno v to, da bi jo pričeli izvajati. Srbija pa je v fazi, ko svoj sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja šele pričenja razvijati in ji bo sodelovanje v projektu v pomoč pri oblikovanju njihovega izobraževalnega sistema," dodaja Starčeva.

S projektom želijo partnerji prepoznati in razviti možnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v partnerstvu z lokalno skupnostjo, izobraževalnimi ustanovami, podjetji in socialnimi partnerji s poudarkom na potrebah po izobraževanju na višjih izobraževalnih ravneh in usposabljanju na sektorski ravni, skozi dualni sistem izobraževanja (učenje na delovnem mestu). Projekt je namenjen malim in srednje velikim podjetjem, obrtnikom, kot tudi tistim, ki so ključni stebri v področjih, od koder prihajajo partnerji.

Kaj bo tovrstno šolanje prineslo mladim?

Izvajalci projekta si želijo, da bi mladi prepoznali te poklice kot privlačne poklice, z mojstrsko šolo bodo lažje karierno napredovali, omogočeno jim bo tudi nadaljevanje izobraževanja na visokošolski ravni. Prepričani so, da bodo mladi s končano mojstrsko šolo imeli večje možnosti zaposlitve, saj bodo pridobili praktične veščine, ki bodo omogočale samostojno vključitev v delovni proces. Pozitiven učinek bo projekt prinesel tudi na podjetja.

S tem evropskim projektom se uresničuje zgodba Zavezništva za mlade, ki jo Krčani oziroma Posavci delamo na pobudo evropskega poslanca Francija Bogovič, še dodajajo slovenski partnerji projekta Master 5.

S. G.