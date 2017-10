Nekaj govorov, kakšen venec in trepljanje veterana so premalo

24.10.2017 | 10:45

Himna (Foto: M. L.)

Poslanec Matjaž Han je bil slavnostni govornik. (Foto: M. L.)

Navdušenje (Foto: M. L.)

Brežice - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice je v sodelovanju z občino in Posavskim muzejem Brežice s sinočnjo posavsko proslavo v Viteški dvorani brežiškega gradu zaznamovalo dan suverenosti.

Udeležence, med katerimi so bili tudi predstavniki policijskega veteranskega združenja Sever in Zveze borcev za vrednote NOB, župani občin Krško, Sevnica in Radeče Miran Stanko, Srečko Ocvirk in Tomaž Režun ter poslanca Igor Zorčič in Matjaž Han, je najprej pozdravil predsednik brežiškega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Anton Supančič. Kot je poudaril, je Slovenija ob osamosvojitvi pokazala enotnost v politično napetih razmerah. V zvezi z dogajanjem leta 1991 zdaj v Sloveniji praznujemo 25. oktobra dan suverenosti in šestindvajseto obletnico odhoda, bolje rečeno izgona zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, ko je naša nova država dejansko postala suverena. Odločnost, enotnost in moč, ki smo jo pokazali takrat, je po njegovih besedah tedanjo JLA in preostanek vodstva nekdanje skupne države prisililo v umik vojakov iz Slovenije.

»Ko danes gledamo mučne scene na katalonskih ulicah, si ne moremo kaj, da ne bi povlekli vzporednice z dogodki pred desetletjema in pol v Sloveniji. To nas še bolj opominja in spominja, da brez trdne odločenosti in enotnosti vseh akterjev projekta, kot je osamosvojitev nekega naroda, ni moč doseči, in da je potrebna določena kritična masa. Dvainštiridesetodstotna udeležba na referendumu in nekaj sto tisoč nasprotnikov niso dobra popotnica. Mi smo v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja imeli vse, enotnost, odločenost in kritično maso, ki smo jo dosegli in presegli na plebiscitu decembra 1990,« je poudaril Supančič.

Kot je dejal, je imela Slovenija takrat močno oboroženo silo, z nekaj deset tisoč izurjenimi pripadniki Teritorialne obrambe. »In kaj imamo danes? Slovensko vojsko, naslednico prej omenjene Teritorialne obrambe, ki se je na koncu preoblikovala v poklicno vojsko z nekaj tisoč pripadniki, ki po dobrih dveh desetletjih na teren ni sposobna poslati niti tisoč svojih pripadnikov v pomoč policiji, spomnimo se begunske krize pred skoraj dvema letoma. Vojska, ki praktično nima svoje rezerve. Vojaško izurjenih državljanov pa več skorajda ni. In vojsko, ki nekaj zaporednih let dobiva negativno oceno. Torej ni sposobna zagotavljati obrambnih nalog in nalog, ki jih od nas zahtevajo zavezniki,« je ocenil predsednik brežiškega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo.

Negativno oceno si zasluži slovenska politika, ki je slovensko vojsko v dobrih dveh desetletjih z reorganizacijami pripeljala na to nezavidljivo raven. Odgovorne so vse dosedanje vlade in glavne politične stranke. »Veterani, ki smo povečini nekdanji vojaki, pripadniki Teritorialne obrambe, smo na to zelo občutljivi in razumljivo kritični,« je poudaril Supančič, ki je še dodal, da država in domovina Slovenija ni namenjena samo nam. Razvijati jo moramo in ohranjati, tudi njene oborožene sile, v dobri »kondiciji« predvsem za naše bodoče rodove.

Brežiški župan Ivan Molan je dejal, da so Brežice pravi kraj za slovesnost ob dnevu suverenosti, saj je bilo brežiško območje zelo izpostavljeno tudi v osamosvojitvenem obdobju. Spomnil je na prvo žrtev desetdnevne vojne, spopad na Prilipah in vpliv vojaškega letališča na razvoj dogodkov. Po Molanovih besedah se zdaj mogoče zdi, da je bilo suvereno državo lahko doseči. A ni bilo tako in če želimo ohraniti državo, si moramo za to prizadevati ves čas.

Slavnostni govornik poslanec Matjaž Han je med pogoji za dobro prihodnost Slovenije izpostavil sodelovanje in enotnost. Dan suverenosti v Sloveniji zaznamujemo šele drugo leto, vendar v srčiki slovenskega naroda zavedanje suverenosti obstaja že šestindvajset let. »Prazniki postajajo priljubljen plen politikov,« je dejal Han. A dan suverenosti je po njegovim praznik slovenskega naroda, last vsake državljanke in vsakega državljana.

Suverenost je po njegovem vezivo, brez katerega bi bila država le črka na papirju. Pomeni zmožnost, da sami odločamo o svoji prihodnosti. Da nas mednarodna skupnost obravnava kot enakovrednega partnerja. Skratka, gre za to, da smo gospodar na svoji zemlji.

Ni naključje, da dan suverenosti zaznamujemo v Brežicah. Brežice so predstavljale enega glavnih obrambnih stebrov v boju z jugoslovansko armado, kot je rekel slavnostni govornik.

»Dobro je imeti nekaj govorov, položiti kakšen venec, ko so v bližini fotoaparati, potrepljati po rami kakšnega veterana,« se je Han ponorčeval iz obnašanja naših politikov in iz njihovega površnega odnosa do veteranov. Ampak hvaležnost do države je po njegovem velika odgovornost. Na marsikaj od tistega, kar se je v Sloveniji zgodilo doslej, smo lahko ponosni. Nekatere stvari pa nas morajo skrbeti, na primer to, da so si nekateri na račun drugih prilastili moč, odločanje in bogastvo. »Bolj kot z leporečjem mora politika delati z odgovornostjo do naroda,« je poudaril poslanec Han.

Vprašal je, kam so se izgubili pogum, srčnost in enotnost slovenske politike. Bolj kot ustvarjanje poti do lepše prihodnosti so poteze političnih strank podobne propagandnim sporočilom vsake stranke posebej, je menil Han.

Toda po mnenju tega poslanca SD smo v obdobju stabilizacije slovenske politike. Ljudje v Sloveniji si želijo povezanosti za boljšo družbo, javno izobraževanje in zdravstvo sta tisto, za kar se mora zavzemati dobra politika. Rezultate gospodarskih dosežkov morajo občutiti ljudje, tudi to spada k bistvu suverenosti Slovenije. Samostojnost, enotnost, sobivanje, spoštovanje in suverenost po prepričanju slavnostnega govornika poslanca Matjaža Hana morajo ostati temelji Slovenije.

