Dobro domače mleko osnova za dobre sire

24.10.2017 | 10:00

Zorilnica je vseskozi polna dišečih hlebčkov sira.

Jelše pri Mirni Peči - Da se marsikaj da, če ima človek le voljo, so dokazali Radeževi iz Jelš pri Mirni Peči. V začetku leta 2015 se je Jožica po desetletju vožnje na delo v Ljubljano odločila za samostojno pot in registrirala dopolnilno dejavnost predelave mleka na kmetiji. Danes se njeni oz. njihovi siri, jogurti in skute, na kmetiji namreč brez sodelovanja več generacij res ne gre, najdejo na številnih mizah ljubiteljev lokalno pridelane hrane pa tudi v gostinskih lokalih in javnih zavodih.

Jožica Radež sire za prodajo ustrezno pripravi.

»Na kmetiji se že od nekdaj ukvarjamo z mlekom, moji starši so ga oddajali, nato imeli krave dojilje, in ko so se občasno pojavili viški mleka, smo prišli na idejo, da bi lahko izdelovali sire. Prve smo tako naredili pred poldrugim desetletjem in smo jih imeli zase, za sorodnike in prijatelje. Sledila so številna izobraževanja tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Zelo zanimivo je bilo eno od zadnjih s francoskim tehnologom Ivanom Larcherjem, ki ima sam podobno veliko sirarno, kot je naša. V preteklih letih smo že opravili individualno svetovanje na naši kmetiji, v kratkem ga bomo spet ponovili. Svoje znanje nadgradujemo tudi s prebiranjem strokovne literature,« je orisala Jožica Radež.

Sir za žar pod stiskalnico

Svojo ponudbo vseskozi širijo, saj ji prav poseben izziv predstavljajo novosti. Razvili so že pravo paleto različnih izdelkov. Tako imajo trenutno poleg navadnega še sedem okusov sadnih jogurtov – gozdni sadeži, hruška-vanilja, malina-rdeča pesa, ananas-kokos, pečeno jabolko, jagoda in bio banana; izdelujejo trde sire s številnimi dodatki – z orehi, zelenim poprom, čilijem, mediteranskimi zelišči, začimbami z domačega vrta, kumino in konopljinimi semeni, dimljenega in hišnega »zamorčka«; poltrde sire tipa maasdamer in gauda in seveda mehke sire – mladi sir v slanici, mini sirčke z raznimi dodatki, pa seveda sir za žar z dodatki ali brez, ki je bil pravi hit letošnjega poletja... Tu so še skute – sladka, kremna kisla, albuminska in sadna... »V načrtu že imam nove izdelke, ki pa so trenutno v fazi preizkušanja, v prihodnosti pa si želim ponuditi še maslo, a za to moram nabaviti še vso potrebno tehnologijo,« je razložila.

ZNAK KAKOVOSTI SIRU ZA ŽAR

Ponudba mlečnih izdelkov v priročni domači trgovinici

Na letošnjem ocenjevanju Dobrot slovenskih kmetij na Ptuju so dobili kar štiri zlata priznanja, in sicer za sadni jogurt, sir za žar, za zorjeni trdi sir in mehki mini sirček, ter znak kakovosti za sir za žar, kar je, pravi Jožica, lepo potrdilo, da so na pravi poti. Prepričana je, da ima pri tem zaslugo tudi to, da imajo njihove krave, v hlevu je do deset mlekaric in nekaj telic, kvalitetno domačo krmo, pri čemer v kar največji meri upoštevajo smernice ekološkega kmetovanja, sami pa pridelajo tudi večino začimb in dodatkov.

Čeprav je nosilka dopolnilne dejavnosti Jožica, je v delo vpeta vsa družina. V hlevu pomaga njena mama Marija, oče Jože skrbi za stike z javnostjo oziroma prijetno kramljanje s strankami, ko jih obiščejo, otroci poprimejo, takrat ko je najbolj potrebno, mož Andrej, ki je sicer zaposlen na Slovenskih železnicah v Ljubljani, pa je odigral glavno vlogo pri urejanju prostorov za predelavo mleka poleg domače hiše, v katerih so proizvodni prostor, zorilnica, hladilnica in priročna trgovina, skrbi pa tudi za vsa strojniška dela na kmetiji. Nova pridobitev sta mlekovod, ki bistveno olajša molžo in transport mleka do sirarne ter hladilnica, ki so jo opremili v aprilu, sicer pa so letos poskrbeli še za lične smerokaze, ki kažejo pot do njihove kmetije.

Povezujejo se tudi z lokalnim okoljem, mirnopeška osnovna šola Toneta Pavčka jih je preteklo šolsko leto povabila k sodelovanju v odmevni in uspešni turistično-raziskovalni nalogi Chilling po mirnopeško, s katerim so dobili zlato na državnem nivoju. »Otroci so prišli na ogled sirarne, pomagali so pri polnjenju jogurtov in tako spoznavali delo na kmetiji in v sirarni,« je razložila Jožica. Redno pa se s preostalimi domačimi ponudniki predstavljajo tudi ob občinskem prazniku.

IZLET IN OGLED SIRARNE

Radeževi so že od samega začetka vključeni tudi v Združenje kmečkih sirarjev Slovenije in Evropsko združenje kmečkih sirarjev, imajo svojo spletno in Facebookovo stran, o aktualni sveži ponudbi pa svoje stranke, ki to želijo, vestno obveščajo tudi po elektronski pošti. »Na sejmih nas ne boste našli, razen v Mirni Peči, ki je vsako prvo soboto v mesecu. Imamo lepo število stalnih strank predvsem iz našega konca Slovenije, najbolj pa sem vesela ljudi, ki tako cenijo domače in sveže, da si vzamejo čas in pridejo na kmetijo,« je povedala Jožica in dodala, da vsakomur rade volje odprejo vrata, da si tudi v živo ogleda, kaj in kako delajo.

Tudi sicer, meni Jožica Radež, njihovi kraji ponujajo lepe možnosti za izlet, ki bi jih lahko združili z ogledom njihove sirarne. V neposredni bližini je namreč Zijalo, kjer Temenica, ki je ena najbolj znanih dolenjskih ponikalnic, ponovno pride na dan pod 35 metrov visoko skalno steno. Mimo njega vodi tudi pešpot iz Mirne Peči vse do cerkve sv. Ane v Vrhpeči.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 19. oktobra 2017.

Besedilo in fotografije: M. Žnidaršič