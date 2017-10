Ubrani glasovi gasilk in gasilcev zapeli pred Svetom Evrope v Strasbourgu

24.10.2017 | 13:45

Foto: Maja Pregelj

Zbure - Med 17. in 20. oktobrom je v Strabourgu potekal 33. kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope, ki so svetovalno telo in zastopajo lokalne in regionalne oblasti držav članic Sveta Evrope.

Letošnja tema kongresa je bila Prostovoljstvo in delo z mladimi, Slovenci pa so s pomočjo Mešanega pevskega zbora (MePZ) PGD Zbure in olimpijskimi prvaki PGD Šmartno na Pohorju predstavili prostovoljno gasilstvo v Sloveniji. Velika večina od 600 delegatov je slovensko stojnico označila za najbolj atraktivno, informativno in v vseh pogledih tudi okusno.

Foto: Maja Pregelj

Svet Evrope, ki je bil ustanovljen 5. maja 1949, je najstarejša evropska mednarodna organizacija in danes šteje 47 držav članic, med njimi je od leta 1993 tudi Slovenija. Ukvarja se z vsemi najpomembnejšimi vprašanji evropske družbe, z izjemo obrambne politike držav. V njegov program se vključujejo človekove in manjšinske pravice, mediji, pravno sodelovanje, socialna vprašanja, zdravstvo, okolje, izobraževanje, kultura, šport, mladina, lokalna in regionalna samouprava, čezmejno sodelovanje. Slovenija se je uveljavila kot uspešna članica s priznano visoko stopnjo spoštovanja človekovih in manjšinskih pravic ter uveljavitve demokratičnih institucij in načel pravne države.

Bernardka Krnc (Foto: L. M.)

Naša stalna predstavnica - veleposlanica je Njena ekselenca Eva Tomič. Slovenija ima tri predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti Evrope, ena izmed njih in hkrati tudi predsednica je Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice.

Aleksandra Barič Vovk, vodja MePZ PGD Zbure (Foto: L. M.)

Prav na povabilo Stalnega predstavništva RS pri Svetu Evrope se je Slovenija pod pokroviteljstvom Gasilske Zveze Slovenije, Zveze občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije predstavila s prostovoljnim gasilstvom - ekipa članov B iz Šmartnega na Pohorju, ki je letos zmagala na gasilski olimpijadi ter MePZ PGD Zbure pod vodstvom Aleksandre Barič Vovk, ki je zastopal kulturno noto gasilstva. Pokazali so, da je prostovoljno gasilstvo Slovenije v Evropi fenomen. Po doslej znanih podatkih ima gasilska organizacija v Sloveniji na celotno število članov največ članic in mladine v Evropi. 8 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije je članov prostovoljnih gasilskih društev in to nas uvršča na prvo mesto v Evropi.

Foto: Maja Pregelj

Predsednica Sveta Evrope je bila nad predstavitvijo Slovenije, kulturnega in kulinaričnega dogajanja ter dejanskega dogajanja v lokalnih skupnostih zelo navdušena, prav tako nad izvedbo prikaza suhe vaje olimpijskih zmagovalcev. Poudarila je, da je to utrip življenja. Slovenija je dokazala bogastvo kulinarike in turističnih možnosti, ki so jih pokazali na stojnici, ki je bila vse dni kongresa dobro obiskana. Zanjo so poskrbeli RC Novo mesto in Visitdolenjska.eu - prav vsem se za sodelovanje lepo zahvaljujejo.

L. Markelj