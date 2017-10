Mladi znova navdušili, vsako leto več podjetniških idej

24.10.2017 | 11:40

Novo mesto - Minuli vikend je v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik potekal 6. Startup vikend Novo mesto, na katerem je sodelovalo 35 udeležencev, ki so v dveh dneh zgradili inovativen prototip oziroma poslovni model rešitve. Udeležence so usmerjali izkušeni mentorji in štiri članska komisija.

V petek so prijavljeni posamezniki različnih znanj in izkušenj najprej poslušali motivacijski govor predstavnika podjetje LACEnano, ki izdeluje najlažje tatoo naprave na svetu. Njihove korenine so začele rasti ravno na (prvem) Startup vikendu Novo mesto, danes pa predstavljajo uspešno zgodbo iz naše regije.

V nadaljevanju programa so posamezni udeleženci predstavili svoje podjetniške zamisli, ter poskušali prepričati ostale, da so slednje vredne dvo- dnevnega dela. Sledilo je glasovanje najboljših idej. Na koncu je bilo takih osem, okoli njih so se formirale ekipe različnih posameznikov. V preostanku Startup vikenda je tako 8 ekip s pomočjo na novo pridobljenih podjetniških znanj razvijalo svoj inovativen produkt.

Ideje, izbrane za razvoj, so bile:

- ORDER AND GO - mobilna aplikacija, ki bi zmanjšala čakalne dobe naročanja in plačevanja v restavracijah in gostilnah

- FLIP KLOPCA - čiste, moderne in prijetne klopce, ki bi stale na različnih krajih

- T-BRUSH - zobna ščetka in zobna pasta v 1 produktu

- MIXICK – univerzalen mešalnik za mešanje raznih napitkov, primerna predvsem za športnike

- SPRITZAR - popolna mešanica vina in radenske v pločevinkah

- RECIKLIRANKA - vrečka iz zaves za sadje, zelenjavo in oreščke, ki nadomešča plastične vrečke

- SMART AND MODERN HAIRBRUSH - higienična krtača, ki shranjuje odpadle lase

- LIFT'N'STAND - miza za delo sede in stoje

V soboto so udeleženci dan začeli s predavanjem o prototipih, kar so kasneje realizirali v fizično obliko. Učili so se tudi o kakovostni predstavitveni spletni strani, kar nekaj časa pa je udeležencem vzela tudi priprava na predstavitev svoje ideje oz. produkta. Ta je sledila zvečer, njihove nastope pa je še posebej pozorno spremljala štiri članska komisija, ki je podala tudi številne koristne praktične nasvete. Komisijo so sestavljali Sonja Vlašič – Amplexor Adriatic d.o.o., Urh Hudoklin – OMP d.o.o., Boštjan Gaberc – Mikrografija d.o.o. in Rok Jurečič – LACEnano d.o.o.

Kdo je bil najboljši tokrat?



Zmagovalci 6. StartUp vikenda v Novem mestu so postali Urban Malavašič, Matevž Plisson, Anja Avguštin, Maja Klakočar in Špela Skubic s svojo idejo ORDER AND GO, mobilno aplikacijo, ki bi zmanjšala čakalne dobe naročanja in plačevanja v restavracijah in gostilnah. Kot druga najboljša ideja je bila ocenjena FLIP KLOPCA - Aljaž Perko in Gašper Mlakar. Tretje mesto je pripadlo Janu Slancu, Arji Ilar, Tii Papež in Nevi Zec, ki so se predstavili z idejo T-BRUSH, zobno ščetko risanih junakov za zabavno pranje zob otrok.

S. G.